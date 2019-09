Bianca Andreescu, mesaj de mulţumire pentru fanii din România

Bianca Andreescu, locul 5 WTA, câştigătoare a US Open, le-a mulţumit pentru susţinere fanilor români, prin intermediul unui post de televiziune al comunităţii române din New York.

"Mulţumesc pentru toţi oamenii din România, mulţumesc că m-aţi <susţinut>! Oh, no... susţinut. Nu doar aici, la US Open, dar mereu. Mulţumesc mult!", a spus ea la microfonul televiziunii Romanian TV of New York.

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, locul 15 WTA, a câştigat turneul de grand slam US Open, învingând-o în finală pe americanca Serena Williams, numărul 8 mondial. Ca urmare a acestui succes, Andreescu a urcat pe locul cinci în clasamentul WTA.

Andreescu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute.

Andreescu s-a născut în Canada, la Mississauga, o suburbie a oraşului Toronto, din părinţi români, Nicu şi Maria. Ea şi familia ei au venit pentru scurt timp în România, ţară în care campioana de la US Open a început tenisul, la vârsta de şapte ani. Apoi Bianca şi părinţii ei s-au întors în Canada şi sportiva a intrat în programul federaţiei canadiene de dezvoltare a carierei tinerilor jucători.

La vârsta de 19 ani, Andreescu a câştigat trei turnee importante, Indian Wells, de categorie Premier Mandatory, Rogers Cup, de categorie Premier 5 şi grand slam-ul US Open, toate în acest an.