Bianca Andreescu, ședință foto cu trofeul US Open, primul ei titlu de Mare Șlem

Bianca a purtat o rochie neagră scurtă pe evenimentul care s-a desfășurat pe acoperișul clădirii Rockefeller Center din New York.

„M-am trezit azi cu cel mai mare zâmbet pe față. Acestea sunt momentele pentru care trăim și sunt binecuvântată”, a spus Bianca.

Canadian teenager Bianca Andreescu basks in the glory of her biggest career win after defeating six-time champion Serena Williams. More here: https://t.co/oCSdRlTMc0 #USOpen pic.twitter.com/gsIzy3BU0U