Australian Open 2020. Simona Halep o înfruntă pe Jennifer Brady în debutul turneului

Partida este programată marţi, 21 ianuarie, de la ora 10:00

Halep (28 ani), care a pierdut în optimi la ediţia de anul trecut la Melbourne şi a jucat finala în 2018, a înfruntat-o o singură dată pe Brady (24 ani, 49 WTA), anul trecut, la Toronto, câştigând cu 4-6, 7-5, 7-6 (5) în turul al doilea.

“I want it badly..."

World No. 3, Simona #Halep starts her bid for a first Australian Open title on Tuesday when she takes on Jennifer Brady in the first round.

