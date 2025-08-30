Antrenorul Jose Mourinho a câștigat zeci de milioane de euro de fiecare dată când a fost concediat. Așa a adunat o sumă mare

30-08-2025 | 18:34
Jose Mourinho

Antrenorul Jose Mourinho ar fi primit aproximativ 108 milioane de euro în plăţi compensatorii de la începutul carierei sale de antrenor, informează cotidianul Record, potrivit News.ro.

Cristian Matei

Jose Mourinho a fost demis de la conducerea echipei Fenerbahce Istanbul şi ar primit aproximativ 15 milioane de euro din partea clubului turc.

Cotidianul Record a făcut o radiografie a carierei lui ”The Special” One şi a calculat că, în 25 de ani de antrenorat petrecuţi în Portugalia, Anglia, Italia, Spania şi Turcia, tenicianul lusitan a fost demis de şapte ori.

Adunând toate indemnizaţiile de concediere de când Mourinho a început să activeze ca antrenor principal, în 2000, publicaţia din Lisabona a ajuns la 108 milioane de euro câştigaţi.

Când a fost forţat să plece de la Manchester United, în decembrie 2018, Mourinho ar fi primit un cec de 22 de milioane de euro, cel mai mare venit de până acum.

Jose Mourinho
Galatasaray depune plângere pentru rasism împotriva lui Jose Mourinho, antrenorul echipei Fenerbahce: ”Săreau ca maimuțele”

Chelsea i-ar fi plătit 20,9 milioane de euro când a fost concediat în 2007, iar Real Madrid a completat podiumul cu un cec de 19,7 milioane de euro şase ani mai târziu.

AS Roma i-a plătit 3,5 milioane de euro pentru a se despărţi de el în 2024, iar ultima pe listă este Fenerbahce, cu 15 milioane.

