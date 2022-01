Adio, sport. Campionii români care au decis să se retragă din activitate în 2021

Getty / Profimedia

În 2021, sportul românesc a rămas fără trei nume grele. Spadasina Ana Maria Popescu (37 de ani) și gimnaștii Larisa Iordache (25 de ani) și Marian Drăgulescu (41 de ani) au decis să-și încheie carierele. În urma lor au rămas performanțe greu de egalat.

Ana Maria Popescu, “regina” spadei românești

Campioană națională la senioare la numai 15 ani, Ana Maria Popescu, care a activat în sport două decenii, a adunat în cariera sa 22 de medalii la competițiile majore: Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene.

Mai exact, “Brânzici”, așa cum i se spune Anei, are în palmares 3 medalii olimpice (una de aur şi două de argint), 7 mondiale (două de aur, două de argint și trei de bronz) şi 13 europene (șapte de aur, patru de argint și două de bronz).

Ana Maria Popescu a câștigat ultima medalie din carieră la Cupa Mondială de spadă de la Dubai. La 7 decembrie 2021, ea a anunțat că se retrage din activitate.

“Oameni buni, asta a fost tot, se pare că se încheie cei 20 de ani petrecuţi aici, în sala de scrimă. Aceasta a fost ultima competiţie pentru mine. Credeam cumva că sunt pregătită pentru momentul ăsta, pentru că nu simt să merg mai departe. Asta a fost tot şi cumva din copilărie mi-am promis că o să simt atunci când e momentul să mă opresc. Şi acest moment a venit. Ştiu treaba asta, pentru că nu mai am motivaţie să merg mai departe, totul doare prea tare. Cred că e momentul să încep o nouă viaţă sau o să am o viaţă în afara sălii de scrimă. Cu siguranţă în sală voi mai reveni, dar niciodată nu voi mai îmbrăca acest costum într-o competiţie oficială şi e greu.

Am început fără podium, dar măcar termin cu podium, chiar dacă pe locul 2. Mama a avut dreptate atunci când m-am întors de la primul Campionat Naţional clasându-mă penultima… Mi-a zis atunci că dacă întorc clasamentul invers mă simt vicecampioană. Uite că azi chiar sunt vicecampioană. Anul ăsta chiar a fost de argint pentru mine. Dar sunt bucuroasă că, deşi nu a fost una dintre competiţiile foarte tari, sunt bucuroasă că am putut să urc pe podium”, a afirmat Ana Maria Popescu într-un videoclip în care și-a anunțat retragerea din sport.

Larisa Iordache, o gimnastă de aur

La rândul ei, Larisa Iordache a decis să renunțe la gimnastică la vârsta de 25 de ani, după ce 2021 a fost, fără îndoială, cel mai greun an pentru ea. Aceasta și-a pierdut mama, iar o accidentare a făcut-o să se retragă din finala olimpică de la bârnă, acolo unde spera să se lupte pentru o medalie cu legendara americană Simone Biles.

Larisa Iordache are în palmares o medalie bronz la Jocurile Olimpice, cu echipa, în 2012, la Londra; patru medalii la Campionatele Mondiale, două de argint şi două de bronz; 16 medalii de Campionatele Europene, 7 de aur, 7 de argint şi 2 de bronz; precum şi trei la Jocurile Mondiale Universitare, două de aur şi una de bronz.

”Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, însă mâine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegere de a fi cel mai bun pentru tine și în sufletul tău. Asta am învățat în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în sala de gimnastică.



Azi închei acest capitol frumos din viața mea. Mă simt împăcată și mulțumită cu alegerea pe care am făcut-o. Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită. Am pus cipicii de o parte, costumul în dulap și tot ce am trăit până acum într-un sertar micuț acolo în inima și mintea mea.



Aș vrea să spun multe, însă nu îmi pot găsi cuvintele pentru o singură postare. Vreau să știți că vă apreciez pe voi, cei ce mă urmăriți cu drag, îmi scrieți și îmi transmiteți gânduri pozitive. Și vreau să mulțumesc persoanelor ce chiar mi-au dorit binele măcar odată în acești 20 de ani de când am început gimnastica!



Un nou capitol este gata sa inceapa odata cu noul an!

Iubire pentru toata lumea”, a fost mesajul prin care Larisa Iordache și-a anunțat retragerea din sport.

Drăgulescu, legenda gimnasticii mondiale

În luna octombrie, după ce a participat la Campionatele Mondiale de la Kitakyushu, Japonia, Marian Drăgulescu, 40 de ani, și-a încheiat cariera. Nu este pentru prima oară când marele nostrum campion a anunțat acest lucru.

“M-am mai retras de trei ori, dar de data asta cred că este pe bune”, a declarant Drăgulescu.

În cariera sa, Marian a cucerit 3 medalii la Jocurile Olimpice (una de argint, două de bronz), 10 la Campionatele Mondiale (opt de aur, două de argint) şi 18 la Campionatele Europene (zece de aur, șase de argint, și două de bronz). Astfel, el a devenit cel mai medaliat gimnast român din toate timpurile.

Două sărituri poartă numele marelui nostrum gimnast.

Marian Drăgulescu a anunțat că va devein antrenor în cadrul clubului Steaua: "Din ianuarie voi intra în pâine ca antrenor aici. O voi face cu aceeaşi pasiune ca atunci când am fost sportiv. Eu am mai antrenat în trecut, cam trei ani, mi-a plăcut foarte mult şi de abia aştept din ianuarie să încep. Voi prelua o grupă de copii de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua".