Scrimera Ana-Maria Popescu şi-a anunţat retragerea din activitate cu ochii în lacrimi. VIDEO

Getty

Scrimera română Ana-Maria Popescu, vicecampioană olimpică la Tokyo, şi-a anunţat, marţi, retragerea din activitate cu ochii în lacrimi, ea precizând că nu mai are motivaţie să mai continue după o carieră de 20 de ani.

Într-un clip video înregistrat imediat după câştigarea medaliei de argint la Cupa Mondială de spadă de la Dubai şi postat pe contul personal de YouTube, Ana-Maria Popescu a explicat că aceasta a fost ultima sa competiţie.

"Oameni buni, asta a fost tot, se pare că se încheie cei 20 de ani petrecuţi aici, în sala de scrimă. Aceasta a fost ultima competiţie pentru mine. Credeam cumva că sunt pregătită pentru momentul ăsta, pentru nu simt să merg mai departe. Asta a fost tot şi cumva din copilărie mi-am promis că o să simt atunci când e momentul să mă opresc. Şi acest moment a venit. Ştiu treaba asta, pentru că nu mai am motivaţie să merg mai departe, totul doare prea tare. Cred că e momentul să încep o nouă viaţă sau o să am o viaţă în afara sălii de scrimă. Cu siguranţă în sală voi mai reveni, dar niciodată nu voi mai îmbrăca acest costum într-o competiţie oficială şi e greu", a afirmat ea.

"Am început fără podium, dar măcar termin cu podium, chiar dacă pe locul 2. Mama a avut dreptate atunci când m-am întors de la primul Campionat Naţional clasându-mă penultima... mi-a zis atunci că dacă întorc clasamentul invers mă simt vicecampioană. Uite că azi chiar sunt vicecampioană. Anul ăsta chiar a fost de argint pentru mine. Dar sunt bucuroasă că deşi nu a fost una dintre competiţiile foarte tari, sunt bucuroasă că am putut să urc pe podium", a adăugat sportiva.

Ana-Maria Popescu a mulţumit tuturor celor care au ajutat-o în carieră, precum şi membrilor familiei sale.

"Ţin să mulţumesc tuturor pentru sprijin, tuturor oamenilor cu care am colaborat de-a lungul timpului. Oamenilor cu care am crescut, cu care am făcut echipă... începând de la federaţie, CSA Steaua, COSR, toţi oamenii care au fost implicaţi într-un fel sau altul în povestea asta. Şi cumva sper ca de acum încolo să scriem poveşti frumoase pentru sportivii români. Vă iubesc pe toţi şi vă mulţumesc, mai ales vouă care sunteţi acolo în social-media... care aţi fost alături de mine şi atunci când am terminat cu medalie, dar mai ales atunci când am dat cu nuca-n perete de la începutul competiţiei. Sper să rămâneţi în continuare alături de mine pentru că s-a încheiat un capitol din viaţa mea, dar cu siguranţă vor mai urma şi alte surprize. Acum mă duc să termin de plâns. Şi mulţumesc, domnule Popescu, pentru sfaturile date azi. Au funcţionat până în finală. Şi îţi mulţumesc că m-ai suportat şi susţinut atâta amar de vreme. Mama, Marius, vă iubesc!", a mai afirmat sportiva.

În vârstă de 37 de ani, Ana-Maria Brânză Popescu a fost aleasă la sfârşitul lunii noiembrie de Federaţia Internaţională de Scrimă cea mai bună spadasină a lumii pentru a cincea oară, stabilind astfel un record. Ea a primit acest titlu în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020 şi 2020-2021.

Ana-Maria Popescu are în palmares 3 medalii olimpice (una de aur şi două de argint), 7 mondiale (2-2-3) şi 13 europene (7-4-2), alături de numeroase Cupe Mondiale câştigate, ea fiind cea mai titrată scrimeră din România.