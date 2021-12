Larisa Iordache și-a anunțat retragerea din activitate: Este timpul pentru o viață normală

Foto: Facebook/Larisa Iordache

Larisa Iordache a anunțat că se retrage din activitatea sportivă. Anunțul a fost făcut de sportivă pe Facebook.

“Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, însă mâine este campionul lumii. Totul este o alegere , o alegerea de a fi cel mai bun pentru tine și în sufletul tău. Asta am învățat în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în sala de gimnastică. Azi (joi – n.red.) închei acest capitol frumos din viața mea.

Mă simt împăcată și mulțumită cu alegrea pe care am făcut-o! Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită”, a scris Larisa Iordache pe Facebook.

Sportiva le-a mulțumit celor care au încurajat-o.

“Am pus cipici de o parte, costumul în dulap și tot ce am trăit până acum într-un sertar micuț acolo în inima și mintea mea. Aș vrea să spun multe însă nu îmi pot aduna cuvintele pentru o singură postare. Vreau să știți că va apreciez pe voi, cei ce mă urmăriți cu drag, îmi scrieți și îmi transmiteți gânduri pozitive. Și vreau să mulțumesc persoanelor ce chiar mi au dorit binele măcar odată în acești 20 de ani de când am început gimnastică! Un nou capitol este gata să înceapă odată cu noul an! Iubire pentru toată lumea”, a încheiat ea mesajul.