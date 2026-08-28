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A murit Nicolae Ungureanu. Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima și al Stelei avea 69 de ani

Stiri Sport
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Nicolae ungureanu fb universitatea craiova
Universitatea Craiova / Facebook

Nicolae Ungureanu, fotbalist de legendă al Craiovei Maxima, a încetat din viaţă vineri dimineaţă, la vârsta de 69 de ani.

autor
Stirileprotv

“Veste tristă în această dimineaţă: ne-a părăsit Nicolae Ungureanu, fotbalistul de legendă al Craiovei Maxima. ”, a anunţat Universitatea Craiova.

Nicolae Ungureanu a ajuns la Universitatea Craiova în 1977 şi a apărat culorile clubului timp de un deceniu. A evoluat în toate partidele din sezoanele 1979-1980 şi 1980-1981, reuşind să obţină două titluri de campion al României, scrie News.ro.

“Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, adaugă clubul Universitatea Craiova într-un mesaj postat pe Facebook.

Nicolae Ungureanu a jucat şi pentru Steaua, timp de cinci ani.

Steaua Bucureşti a postat de asemenea un mesaj după decesul marelui fotbalist.

“S-a stins Nicolae Ungureanu!

Fostul jucător al Stelei din perioada 1987-1992, Nicolae Ungureanu a decedat azi, la vârsta de 69 de ani.

În cei cinci ani petrecuţi în Ghencea, Nicolae Ungureanu, care evolua ca şi fundaş stânga, a cucerit două titluri de campion (1988 şi 1989) şi o cupă a României (1992).

Pe plan extern, a jucat cu Steaua o finală (1989) şi o semifinală (1988) în Cupa Campionilor Europeni.

În total, pentru formaţia noastră a strâns 136 de meciuri şi a marcat zece goluri.

Totodată, pentru echipa naţională, Nicolae Ungureanu a avut 57 de apariţii şi a punctat o singură dată.

Rămas bun, Nicolae Ungureanu!”

Sursa: News.ro

Etichete: ungureanu, nicolae ungureanu, universitatea craiova, steaua,

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