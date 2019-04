Ziua Păcălelilor, transformată în Ziua Politicianului. Afișe electorale și gogoși politice

Pro TV

Ziua Păcălelilor a fost sărbătorită la Galați într-un mod inedit. De 7 ani, Societatea Jurnaliștilor Dunărea de Jos a transformat 1 Aprilie în ziua politicianului român.

Și a fost organizată o expoziție cu materiale electorale și afișe din 1992 până în prezent.

Puși față în față cu afirmațiile susținute în trecut, unii oameni politici au recunoscut că au cam uitat promisiunile făcute atunci.

Politicienii au analizat cu atenție afișele electorale din campaniile trecute și au remarcat pentru început schimbările fizice apărute odată cu trecerea anilor. La capitolul promisiuni, puțini și-au mai amintit ce planuri aveau pe atunci.

Mihai Turcu, fost candidat: "Cam îngândurat. Acum dacă stau și mă uit chiar nu știu și nu îmi mai aduc aminte ce le-am promis cetățenilor municipiului Galați. Cred că candidam la funcția de primar."

Marian Popa, fost candidat: "Eram mai gras, am mai slăbit. Păi asta este din 2008, când am candidat eu și la primărie și la... Am luat 600 de voturi, mă mândresc, le mulțumesc gălățenilor care mi-au dat 600 de voturi.”

Reporter: E potrivită ziua asta de 1 aprilie ca zi a politicianului român?

Marian Popa: ”Cum să nu? E cea mai potrivită. Păi da ce? Poate și eu am mințit acum cât am vorbit cu dumneata. Cine nu minte?"

Invitații au fost serviți cu gogoși, împărțite chiar din gălețile oferite de politicieni în campaniile electorale.

Dorin Otrocol, prefectul județului Galați: "Mă și amuză așa puțin. Îmi aduc aminte de foarte mulți dintre candidați. E plăcut. Și mi-a plăcut foarte mult și gogoașa."

Mai în glumă, mai în serios, organizatorii evenimentului - ajuns la ediția cu numărul 7 - le-au cerut parlamentarilor să propună și să voteze o lege prin care ziua de 1 aprilie să devină oficial ziua politicianului român.

Dan Paic, Societatea Jurnaliștilor Dunărea de Jos: "Avem peste 400 de afișe și flayere și peste 100 de alte materiale electorale, care au fost folosite din 1992 și până acum, în cele 23 de scrutinuri electorale care s-au desfășurat în România."

Expoziția din foaierul Teatrului Dramatic Fani Tardini din Galați poate fi vizitată toată luna. Intrarea este liberă.