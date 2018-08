Virusul pestei porcine africane, lângă Bucureşti. Autorităţile sunt în alertă

Boala a ajuns la doar 15 kilometri de centrul Capitalei, iar virusul poate fi purtat foarte uşor dintr-un loc în altul. Animalele din comună vor fi ucise, dacă vor fi confirmate încă două focare.

Virusul pestei porcine africane a fost depistat în gospodăria unui cioban care, pe lângă ori şi capre, creştea şi 15 porci lângă localitatea Tunari. După ce un animal s-a îmbolnăvit, omul a chemat medicul veterinar, iar analizele au confirmat prezenţa virusului periculos. Toţi porcii din gospodărie au fost ucişi.

Autorităţile au izolat zona şi au închis drumul de acces înspre fermă. Totodată, poliţiştii au deschis o anchetă. Încearcă să afle cum a fost posibil că virusul pestei porcine africane să ajungă aici, în condiţiile în care cele mai apropiate focare se afla la peste 100 de km distanţă.

Primar Tunari: "Am dezinfectat toată zona, am asigurat-o, nu are voie să intre şi să iasă nimeni din zonă. Nu ar fi putut să ajungă decât printr-un schimb de animale".

Între timp, au fost instalate filtre cu poliţişti la toate intrările şi ieşirile din Tunari. Maşini coniderate suspecte sunt oprite şi verificate, ca nu cumva să transporte animale fără autorizaţie.

Virusul pestei porcine africane este prezent acum în 9 judeţe, iar veterinarii analizează şi probele recoltate de la porcii mistreţi.

În cele peste 20 de fonduri de vânătoare din judeţul Constanta, unde trăiesc mistreţi, au fost vânaţi doar porci conform cotelor stabilite de autorităţi.

Prefectura din Constanta a anunţat că sunt opt focare de pesta porcină în judeţ, iar autorităţile au început deja sacrificarea preventivă a animalelor.