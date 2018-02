Viața lui Adrian depinde de un medicament care costă 75.000 de euro. ”Suma este prea mare pentru noi”

Viaţa unui tânăr de 31 de ani, din Alba Iulia, depinde de suma de 75.000 de euro. Adrian a fost diagnosticat cu un cancer de piele care evoluează galopant.

Acum este imobilizat la pat, iar părinţii şi soţia se roagă pentru o minune. Medicamentul salvator nu se află pe lista de gratuităţi în România, deşi în străinătate poate fi administrat fără niciun ban. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook în sprijinul acestui tânăr, însă e nevoie de mult mai mult.

În urmă cu 4 ani, Adrian şi-a scos o pată pigmentara de pe piciorul stâng care îl incomoda. Atunci i s-a dat vestea cruntă că suferă de cancer. A fost operat şi timp de doi ani totul părea să meargă bine.

Adrian Vintan: "Totul a început în 2014, când, în urma unor controale la dermatologi, am fost diagnosticat cu melanom la un semn pe care l-am avut pe piciorului stâng. În 2016 mi-a apărut un ganglion în zona inghinală, a început să se inflameze, am revenit la doctor mi-a spus că este metastaza de la acel semn şi trebuie făcută operaţie de urgenţă."



Tânărul a mers şi la un spital din Viena, unde a urmat un tratament care l-a ajutat. Acum şansa lui la viaţa este un medicament care costă mult prea mult şi de care are nevoie cât mai repede.

Adrian Vintan: ”Este cel mai bun de pe piaţa, se foloseşte şi în ţările din Europa, însă, din păcate, la noi costă 75.000 de euro. În Germania sau în alte ţări se poate face gratuit în spitale.”

Dr. Răzvan Curcă, medic primari oncologie: "Din păcate, boala lui a progresat peste medicamentul precedent, aşa că acest medicament este cea mai bună variantă conform studiilor de specialitate. Este un medicament înregistrat în România, dar încă nu este compensat în programul de oncologie. Germania, Italia, Franţa, Marea Britanie, Spania, toate aceste ţări rambursează."

Ca să facă faţă costurilor uriaşe, familia tânărului a făcut împrumuturi împovărătoare la bănci.

Adrian Vintan: ”Până acum, tratamentele au costat destul de mult, am făcut credit la bancă, am luat banii de la nunta. Suma acum este prea mare şi nu mai avem posibilitate să ne descurcăm singuri."



Familia şi prietenii îi sunt alături şi spera ca oamenii cu suflet mare să îi ajute.

Ana Vintan, mama lui Adrian: "Părinţi care aveţi copii, vă rog, din suflet să îl ajutaţi şi pe copilul meu, pentru că vrea să trăiască. Avem o speranţă mare şi cu ajutorul d-voastra, sper din suflet să se facă bine şi să fie alături de noi toţi."

Foarte mulţi oameni care au aflat despre destinul acestui tânăr s-au mobilizat pe facebook şi au reuşit să facă donaţii, însă e nevoie de mult mai mult pentru că Adrian să înceapă tratamentul salvator.

Cei care vor să îl ajute pe Adrian o pot face donând bani în următoarele conturi:

RO91INGB0000999903328604 – Cont LEI deschis la Banca INGB CENTRALA (pe numele Adrian – Vasile Vințan)

RO54INGB0000999907240698 – Cont EURO deschis la Banca INGB CENTRALA, SWIFT: INGBROBU (pe numele Adrian – Vasile Vințan)