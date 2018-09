Profesorul care ar merge beat la ore. ”I-a căzut sticla din buzunar și prostea copiii că e telefonul”

Acuzații grave îi sunt aduse unui învățător de 38 de ani din județul Dolj. Părinții spun că dascălul se prezintă la cursuri, în fața elevilor, în stare de ebrietate. Ba mai mult, țipă la copii, care nu mai vor să meargă la școală.

Cum bărbatul susține că sunt doar minciuni, Primăria a decis ca fiecare cadru didactic să fie testat cu etilotestul la intrarea și ieșirea de la ore.

Părinţii copiilor susţin că dascălul ar fi mers în repetate rânduri la ore sub influenţa băuturilor alcoolice şi ar fi ţipat la elevi.

Mamă elev: "Domnul George vine băut la școală."

Reporter: "Fetiţa dvs. a refuzat să mai vină la şcoală?"

Mamă elev: "Da, mi-a zis că ea nu mai vine la şcoală, din cauza domnului."

Mamă elev: "Copiii din clasă au văzut căzând sticla din buzunar la domn' profesor, jos, şi prostea copiii că nu a fost sticlă şi a fost telefonul."

Învăţătorul lucrează de doi ani la şcoala din comună Pleșoi, iar părinţii spun că a avut probleme cu băutura şi anul trecut.

Mamă elev: "L-am luat de la bar de nenumărate ori mort de beat, pitula sticla de bere în sobă."

Reporter: "Ca să îl aduceţi la ore?"

Mamă elev: "Da, m-am dus de două-trei ori peste el."

Învăţătorul neagă toate acuzaţiile.

Reporter:"Părinţii elevilor susţin că de multe ori v-aţi dus băut la şcoală?"

George Ştiucă, învăţător: "Sunt anumiţi părinţi, cinci părinţi din 26 care au spus treaba asta…eu contest."

Directoarea şcolii susţine că a încercat să verifice acuzaţiile, însă....

Elena Giurca, directoare: "Am mers cu dumnealui la urgenţă să i se ia alcoolemia, am fost refuzaţi pe motiv că nu există temei legal, am fost la medicină legală, am cerut să i se facă testul de alcool, ni s-a spus că nu există temei legal, am depus o cerere scrisă la care aşteptăm răspuns."

Primăria a găsit totuşi o soluţie.

Ion Ionescu, primar Pleșoi: "O să achiziţionăm un etilotest şi dimineaţa, la intrare la cursuri, să fie testate toate cadrele didactice. Și la ieşire la fel. Dacă refuza testul, e vinovat."

Cazul a intrat şi în atenţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Nicoleta Litoium, purtător de cuvânt ISJ Dolj: "Aceste sesizări fac obiectul verificării de o comisie constituită la nivelul unităţii de învăţământ conform legislaţiei în vigoare."

Dacă se va stabili că părinţii au dreptate şi învăţătorul a băut în timpul programului, acesta riscă să îşi piardă locul de muncă.

