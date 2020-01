Un bărbat din Vaslui a fost amendat pentru că e bâlbâit, iar operatorii 112 au crezut că e băut

Judecătorii i-au făcut dreptate unui bărbat din Vaslui, amendat de poliţie pe motiv că a sunat fără motiv la 112.

Omul ceruse ajutor pentru că un cunoscut i-a ameninţat băiatul cu toporul. Însă, pentru că are dificultăţi de vorbire, operatorul a crezut că este băut şi s-a ales cu o sancţiune de 500 de lei. Nu s-a înţeles cu poliţiştii, dar a reuşit să îi convingă pe magistraţi că nu era băut, ci bâlbâit, astfel că amenda i-a fost anulată.

Reclamantul Ion Chirvasă era în vizită la un vecin când a fost anunţat de soţie ca un individ a intrat cu un topor în curtea lor şi l-a luat cu forţa pe băiatul lor de 22 de ani.

Bărbatul s-a speriat pentru că, în urmă cu o lună, atât el cât şi băiatul fuseseră bătuţi de acelaşi individ. Aşa că a sunat la 112.

Pentru că are dificultăţi de vorbire din naştere, nu a fost crezut. Şi a fost amendat cu 500 de lei, pentru că ar fi folosit nejustificat numărul unic de urgenţă şi ar fi fost şi în stare de ebrietate.

"Am fost amendat că nu mai venea băiatul, unde e nu ştiam de băiat. Am fost nevoit să sun la 112. A venit poliţia şi m-am dus şi l-am găsit. Doamna m-a amendat şi pe mine, şi pe soţie. Aşa vorbesc eu, nu sunt beat,aşa e vorba mea."

Supărat, bărbatul s-a plâns unui vecin, care l-a învăţat să facă o contestaţie. După trei termene în instanţă, bietul omul a scăpat de amendă. Judecătorii i-au dat dreptate şi i-au anulat amenda după ce le-a spus că, bâlbâit fiind, lumea crede des că este băut.

"Nu ştiu de ce m-a amendat degeaba. Am fost la tribunal de 3 ori, nu am deranjat cu nimic, nu am zis nimic rău."

Şi soţia bărbatului a fost amendată în acelaşi dosar cu 500 de lei. Contestaţia ei se află încă pe rolul instanţei.