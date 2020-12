Un bărbat din Mureș şi-a atacat sora şi mama cu toporul. Ce refuzaseră să facă pentru el

Furios că a rămas fără bani, un bărbat de 54 de ani din comuna Râciu, județul Mureș, s-a răzbunat pe sora lui și a sărit să o bată. Apoi și-a amenințat mama cu toporul și a început un întreg scandal.

Chemați de urgență în ajutor, polițiștii l-au reținut pe individ pentru 24 de ore.

Bărbatul de 54 de ani este acuzat că și-a atacat sora și mama în toiul nopții. Ar fi spart ușa cu un topor, supărat că femeile au refuzat să-i mai dea bani. Înspăimântate, femeile au cerut ajutorul polițiștilor.

Sabău Aurica Florina, purtător de cuvânt IPJ Mureș: ”Vecinii spun că nu este pentru prima oară când bărbatul este agresiv. Tocmai de aceea mama lui, în vârstă de 75 de ani, s-a mutat la fiica ei. Doar că nici acum nu au liniște”.

”Are nebunia lui, așa e el. O fost, s-o mai sfădit cu el, mama sa stă cu sora ei și stau acolo și el în casa aia stă singur. Are pensie, merge să ceară bani”.

”Când bea numai cu mama sa are treabă, dar uite a făcut casa cât de cât frumoasă, îs harnici, lucrează, el când bea. Cu vecini nu are treabă, îi mama și sora și face foarte, foarte multe pentru el, femeia are pensie, îi ajută”.

”Tot timpul e scandal, îi trebuie bani de la maică-sa”.

Bărbatul este acum cercetat pentru violare de domiciliu, distrugere și violență în familie.