Terapia prin zumzet de albine: Ce probleme de sănătate poate să vindece

Este un an neprielnic pentru apicultorii din România. Producţia de miere a fost compromisă în anumite zone aşa că unii încearcă să găsească şi alte resurse pentru supravieţuire.

Un apicultor din Mureş a început o “afacere” inedită cu terapie prin zumzet de albine. Cei care ajung aici ar scăpa de stres şi îşi găsesc repede liniştea.

La câţiva kilometri de Târgu Mureş, în curtea unui localnic, a apărut o construcţie inedită lângă stupii de albine. Tot ce trebuie să facă cei care vin la terapie este să se aşeze pe patul special amenajat din căsuţa în formă de fagure şi să se bucure de zumzetul a 45.000 de albine.

Vasile Nască, apicultor: "Zumzetul se aude de aici din aceşti stupi, ei îşi văd liniştiţi de viaţa lor, noi stăm deasupra pe patul aşezat desupra lor, auzim şi simţim aceea vibraţie, se simte, fiind distanţa foarte mică intre albine şi corpul omului se simte o oarecare vibraţie. Şi care este până la urmă foarte plăcut."

În căsuţa de lemn, oamenii vin să se bucure de proprietăţile vindecătoare ale acestui mediu, de la arome la sunetul odihnitor al albinelor. Doamna Maria vine de o lună, şi spune că a ajutat-o fiecare minut petrecut în căsuţa care seamăn cu un fagure de albine.

Doamna Maria: "Am o problemă aici, respiratorie. Şi acum astăzi am veni, am deja 12 şedinţe. E frumos, aşa îmi place, e frumos. Aici iau telefonul şi stau pe internet."

Ideea apicultoroului din Mureş a venit în urmă cu patru ani când a auzit pentru prima oară despre terapia prin zumzet. Anul acesta şi-a împlinit visul. A deschis căsuţa de terapie în vara.

Vasile Nască, apicultor: "Am hotărât împreună cu arhitectul şi cu cel care a construit-o să facem ceva inedit. Să combinăm practic terapia cu aerosoli cu terapia cu zumzet de albine într-o formă care să imite fagurele de albinuţe, în aşa fel încât să fie i plăcut, şi intresant dar şi util. Este foarte popular în ţările din vest în special în Austria, Ucraina şi Slovenia, face din acest model un concept foarte reuşit combinând terapia cu turismul. "

Apicultorul care a pariat pe afacerea cu zumzetul de albine, recunoaşte că acest sector al afacerii sale i-a adus cea mai mare parte din venituri anul acesta.

Vasile Nască, apicultor: "Anul acesta producţia de miere este foarte slabă, este primul an, nicioadată nu am avut situaţie să nu extragem de loc miere de salcâm. E primul an în care nu s-a produs miere de salcâm..produsul de bază pentru noi."

Deşi renumită în alte ţări, În România, terapia prin zumzet este un domeniu la început de drum, însă cu şanse mari de dezvoltare spun specialiştii.