Tânjaua Hotenarilor, obiceiul din Maramureș care atrage turiști din toată lumea. ”După 5 pahare, ziua a trecut foarte repede”

Cetele de flăcăi au pornit pe ulițe, cu mare zarvă, până la râu, unde l-au botezat pe cel mai muncitor dintre ei. Obiceiul, păstrat cu sfințenie, atrage în zonă numeroși turiști, inclusiv străini.

Toată suflarea satului Hoteni a ajuns încă de dimineață acasă la cel mai harnic gospodar - cel care a ieșit primul pe câmp, la arat, anul acesta. Potrivit tradiției, localnicii fost așteptați cu gogoși, prăjituri și cozonac, dar și cu palincă.

”Sunt foarte bune, vă multumesc".

Viorel Marinca, cel mai harnic gospodar: ”Bătrânii satului aleg cine iese primul la arat. O să dau de băut la feciori, la cei ce duc tanjelele și jugurile".

Și turiștii au fost prinși în jocul sătenilor.

Tânjaua Hotenarilor a ajuns la a 53-a ediție

"Am mâncat gogoși și vreau să încerc sarmale, pentru că am auzit că sunt foarte bune. Am fost și la pălincie și, după 5 pahare, ziua a trecut foarte repede”.

Acest tânăr nu ratează niciun eveniment din satele tradiționale din România.

"În Japonia fac și promovarea culturii românești, e foarte frumos și nu se găsește așa ceva în alte părți".

"Călătoresc cu familia în satele din România... sunt amintiri frumoase, ne conectăm cu natura".

După ospăț, alaiul a plecat spre râu.

”Mâneci largi oi sufleca și cu apă te-oi spăla, să rodească țarina, ca să avem roade bogate și la noi și în alte sate”.

Evenimentul tradițional, cunoscut ca Tânjaua Hotenarilor, a ajuns anul acesta la a 53-a ediție.

Dată publicare: 08-05-2023 08:06