Starea de urgență a creat pagube uriașe producătorilor de vinuri din România. Cum și-au salvat afacerile

Starea de urgență a creat pagube uriașe și producătorilor de vinuri din România.

Vânzările au scăzut dramatic după închiderea restaurantelor și anularea evenimentelor.

Pentru a depăși criza, care a prăbușit vânzările, numeroase crame și-au mutat afacerea, cu tot cu podgorie, în mediul online, unde organizează chiar și degustări de vinuri.

Și alte afaceri s-au descurcat: o casă de licitații din București a ales să își mute toată activitatea în online, iar în numai două ore a vândut tablouri de peste 170.000 de euro.

Raluca și Oliver s-au cunoscut la un târg din București, iar pasiunea comună pentru vin i-a adus împreună, iar acum au propria lor cramă în Drăgășani. Fiind obișnuiți să aibă mereu vizitatori sau degustări de vinuri au decis să nu renunțe în această perioadă și să își mute activitatea în online, chiar dacă câștigurile nu sunt la fel de mari.

Raluca Bauer, marketing și vânzări cramă: „Am făcut degustări online pentru începători, am făcut degustări pentru cei care deja făcuseră pasul în lumea vinului. Pentru începători am făcut un chit de degustare care să conțină un pahar, un tirbușon, două sticle de vin, o hartă a vinului, asfel încât să avem toate instrumentele să introducem în lumea vinului. Pentru cei care ne știau și cunoșteau o parte din vinurile noastre, am făcut două pachete de degustare. Unul a fost pachetul de noutăți și unul care se află la a treia degustare."

La această soluție au apelat mai mulți producători locali.

Alina Iancu, fondatorul cramelor din România: „Anularea evenimentelor și închiderea restaurantelor au făcut să scadă vânzările pe undeva la 80% pentru cramele mii și mijloci, care își alocau producția acestor segmente. Au trebuit să se reinventeze, să își adapteze site-urile vânzărilor online și să organizeze degustări online pentru a păstra legătura cu pasionații de vinuri."

De alfel, mai multe afaceri și-au mutat în această perioadă activitatea în mediul online. Este și cazul unei case de licitații din București care cu ajutorul unei firme IT, a creat o platformă online care permite achiziționarea operelor de artă dorite, din fața calculatorului.



Luciana Stanciu, proprietara casei de licitații: „Era nevoie pe piață e artei de o licitație online. Iată că se poate, chiar dacă trăim vremuri nemaiexperimentate până acum. Este adevărat că oamenii și-au dat seama că pot să își tesaurizeze, dacă aș putea spune, banii în artă."

În total, s-au vândut opere de artă în valoare de aproximativ 200.000 de euro.

Adina Rețea, consultant artă: „Sunt artiști noi, sunt lucrări unele neexpuse niciodată până acum, așadar un întreg spectru de colecție, de colecționari, de iubitori de frumos, de tineri care ar trebui să își îndrepte toată atenția."

Mariana Grecu, istoric de artă: „Dat fiind faptul că suntem în stare de urgență și că nu putem ieși din casă și că o mulțime de activități și de cumpărături se petrec în mediul online, casa de licitații aproape că, în mod firesc, a ajuns să acționeze online."

Cel mai scump tablou vândut a costat 15.000 euro.