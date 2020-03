Magazinele online au ajuns afacerea zilei. Cât vor câștiga în perioada de criză

Peste 100 de mii de magazine stradale au fost închise în această perioadă. Și, pentru că doar 5 % dintre ele făceau și comerț pe internet, multe încearcă să intre în lumea vânzărilor online.

Estimările arată că statul acasă va dubla aceste afaceri. Nevoiți să rămână în case, oamenii comandă îndeosebi produse de igienă, jucării pentru copii, dar și birouri sau laptopuri, pentru munca la distanță.

Cristina are un magazin de haine de care depind financiar cinci persoane. De o săptămână a fost obligata să închidă. Trei dintre angajați au intrat în șomaj tehnic.

Ar fi intrat toți susține ea, daca nu s-ar fi grăbit să își deschidă un magazin virtual.

Cristina Crină, proprietar magazin haine: ”Daca vrem să ajutăm economia trebuie să învățam să facem cumpărături online și să lăsăm banii să ruleze. Avem colegi care lucrează pe partea de online dar nu poți menține joburile pentru toată lumea”.

În contextual actual, în care oamenii sunt nevoiți să stea în casa, vânzările online au explodat.

Estimările arata că o parte din banii care se duceau până acum către magazinele stradale vor ajunge în conturile celor care au magazine virtuale.

Peste 100.000 de magazine s-au închis

Peste 100.000 de magazine care nu făceau și vânzări pe internet au fost închise săptămâna trecută, ne spune o companie de logistică pentru comerțul electronic.

Ca să nu fie nevoiți să-și puna lacătul pe afacere, multe dintre acestea migrează spre mediul online. Există platforme românești care te ajută să-ți faci singur un magazin pe internet, dar și comercianți online care au deja o logistică bine pusă la punct, și pot să vanda pe internet produsele care au rămas în aceasta perioadă în magazine.

Costurile încep de la câteva sute de euro și pot ajunge la câteva mii. Din vânzările pe câteva zile își scoate investiția.

Mariana Șeitan: ”Noi avem un depozit de 10.000 mp în care pot fi aduse produsele lor care au rămas în magazine, putem să-i organizăm logistica cu ajutorul unui curier, avem un call center care poate să tina relația cu clienții”.

Cele peste 100.000 de magazine închise vor pierde în total cam 2 miliarde de euro pe lună, daca nu își regândesc rapid modalitatea de vânzare.

Mariana Șeitan: ”Jumătate de miliard vânzări pe săptămână, pierdute, asta se întâmplă în Romania. În momentul asta vânzările, comerț cu amănuntul, non food și non farma sunt în jur de 20 de miliarde de euro pe an, cifra de la INS. Din cele 20 miliarde, probabil o parte se vor muta pe online”.

Asta înseamnă și comenzi mai multe pentru curieri, iar unele companii au angajat deja personal suplimentar. Și au luat măsuri stricte de igiena pentru toți. Cei care livrează pachetele se expun unor riscuri uriașe, pentru că restul oamenilor să poată sta în siguranță, în casele lor.

Florin Filote: ”3.000 de colegi lucrăm de acasă, iar pentru colegii din depozit le luăm temperatura de două ori pe zi, avem un doctor care este angajat acolo 24 din 7, poartă mănuși, poarta măști, au dezinfectant la dispoziție. Curierii de asemenea poarta măști, poarta mănuși. Ne uităm la cei care sunt în șomaj ethnic, dacă e nevoie angajăm și din această zonă”.

Raluca Radu: ”Am înțeles însă că vor prioritiza categoriile de bunuri esențiale, adică livrările de produse de igienă personala, mâncare, apă și lucruri de acest tip daca se vă ajunge la o supraaglomerare”.

În mediul online, oamenii se îndeamnă unii pe alții să cumpere în aceasta perioadă de la producători români ca să-i ajute să treacă peste criză.

Promovare și consultanță gratuite

O companie de comunicare a lansat zilele acestea un proiect pro-bono de susținere a micilor antreprenori români. 10 proiecte românești vor beneficia de promovare și consultanță gratuită.

Corina Bârlădeanu, expert comunicare: ”Ne-am gândit să investim în această economie locală, tot ce e făcut în Romania. Iată că oamenii își dau seama că sunt descoperiți și cât de puțini independent suntem pentru faptul că nu avem o economie locala bine dezvoltată”.

Adina Oancea, doctor farmacist-estetician: ”România are nevoie de foarte multă susținere și vizibilitate, de antreprenori români care merită să le fie ascultată povestea și cred că despre asta este vorba în aceasta perioada. De unitate”.

Așadar vânzările în mediul online sunt în creștere. Numai în București plata cu cardul a crescut de la 40 la 70 %. Oamenii comandă în aceasta perioadă de pe internet de 10 ori mai multa mâncare și băutură, produse de ingienă personală și dezinfecție.

Și comenzile de electrocasnice, televizoare și laptopuri au crescut cu 50 %. În schimb, vânzările pentru tot ce foloseam altădată afară, cum ar fi haine, mașini ori cosmetic, au scăzut dramatic.