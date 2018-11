Ședințe foto pentru câini fără stăpân. Animalele ajung să fie adoptate datorită imaginilor

În contextul în care în România sunt zeci de mii de câini fără stăpân, şi cei mai mulţi au o soartă groaznică, o tânără din Cluj, pasionată de fotografie, s-a gândit să ajute bietele animale şi le-a făcut vedete pe internet.

A făcut peste 100 de şedinţe foto cu patrupedele şi deja multe şi-au găsit familii adoptive în ţară, dar şi în străinătate.

Daniela este una din persoanele care au adoptat un căţel după ce a văzut fotografiile Kristinei. La fel ca ea şi persoane din Anglia sau Germania s-au îndrăgostit de personajele din creaţiile fotografice ale tinerei din Cluj-Napoca.

Roxana: "Am apelat la ea pentru că fac foster de mulţi ani şi aveam nevoie de poze reuşite şi nu mă aşteptam să fie aşa de reuşite. Chiar ultimul căţel care a plecat în Germania a plecat datorită pozelor."

Iubirea pentru căţei şi pisici, dar şi pasiunea pentru fotografie au determinat-o pe Kristina să înceapă un proiect voluntar în care o fotografie este cartea de vizită a unui căţel fără adăpost

Kristina Ajtai, fotograf: Acest proiect l-am început în ianuarie, am avut aşa o idee să facem ceva pentru ei pentru că mereu am adorat animalele, asta-i sigur!

Reporter: Unde găseşti tu aceste cazuri?

Kristina Ajtai, fotograf: Am postat pe Facebook şi vin oamenii la mine şi mai merg şi la adăposturi.

Multe din prietenele Kristinei o apreciază pentru ceea ce face şi o ajută la şedinţele foto.

Iulia, prietena Kristinei: "Apreciez foarte mult ceea ce face pentru că este un proiect foarte nobil care ajută foarte mult pe toţi cei care se implică activ în adopţia animalelor."

Alexandra, prietena Kristinei:"Am cunoscut-o prin intermediul unei asociații în Cluj, aveam nişte căţei în foster şi a avenit să facă poze, ulterior a venit să facă poze şi căţeilor salvaţi de mine. Unul dintre ei a plecat aici în Cluj, o fetiţă, şi o alta pleacă în Anglia."

Kristina a creat o pagină pe o reţea de socializare numită Petsonality şi speră să ajute cât mai multe animale să îşi găsească o casă.