Când au încercat să afle ce s-a întâmplat, călugărul a devenit recalcitrant cu forțele de ordine, a început să urle și a fugit.

Prins de polițiști, părintele a fost culcat și încătușat.

Arhiepiscopia Tomisului recunoaște că fața bisericească este arondat chiar catedralei și susține că a avut un moment de tulburare.

În înregistrarea video se vede momentul în care călugărul se răstește la cei patru polițiști care au venit la fața locului după ce au fost chemați chiar de el. Forțele de ordine au solicitat și prezența medicilor de la ambulanță, pentru că monahul anunțase un conflict cu o altă persoană.

Martori la scandal mai sunt o măicuță și un alt călugăr. Extrem de supărat și fără să discute cu polițiștii, călugărul plecă. Cea de a doua față bisericească îi roagă pe polițiști să-l lase-n pace. Monahul se luptă, însă, cu forțele de ordine.

Călugăr: ”Nu am făcut nimic! Nu am făcut nimic! Nu am lovit pe nimeni!”

Polițist: ”Trebuie să mergi la doctor!”

Călugăr: ”Nu merg la doctor!”.

Polițiștii reușesc să-i pună o singură cătușă, iar călugărul cedează și îi însoțește.

Claboo Media

În cele din urmă, forțele de ordine reușesc să-l liniștească.

Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului: ”Da, este călugăr de la noi, se pare că a avut un moment de tulburare. Nu ne-am așteptat la așa ceva, nu știu acum contextul cum s-a ajuns aici, dar înțeleg că va fi supus unui control. Noi suntem gata să-i oferim sprijinul necesar.”

Polițiștii spun că tot conflictul ar fi pornit după ce călugărul s-a enervat pentru că femeia ar fi condus un autoturism prea aproape de bordura pe care se afla el.

”Din momentul în care a fost legitimat, bărbatul a manifestat un comportament recalcitrant și agresiv verbal, moment pentru care a fost imobilizat, acesta acceptând ulterior să coopereze cu forțele de ordine.

Bărbatul a fost transportat la Secția de Neuropsihiatrie a Spitalului Județean Constanța.

Acesta a fost sancționat cu amendă în valoare de 800 de lei, la Legea 61/1991, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și adresarea de injurii.” - au transmis polițiștii.

În cele din urmă, fața bisericească a fost transportată la spital pentru mai multe investigații.