S-a redeschis ”Grădina cu Filme” din București. Primul weekend din această vară a fost ”sold out”

S-a redeschis în acest weekend și este locul perfect pentru cei care vor să vizioneze unele dintre cele mai apreciate filme românești sau internaționale.

Weekend-urile de vară sunt din nou animate de filme, concerte și spectacole creative, în piața Alexandru Lahovari din Capitală.

Spec tator: ”E un eveniment binevenit la inceputul verii, film in aer liber. Am citit cartea, acum am venit să vad si filmul. Mă bucur că ne-a ocolit ploaia, aveam emoții sa nu plouă, dar temperatura e perfecta. Asteptam sa se faca putin mai intuneric să dam drumul la film”.

Seara trecută, cinefilii au putut viziona pelicula „Un bărbat pe nume Otto”. O poveste emoționantă și amuzantă totodată.

Vizitatorii s-au bucurat de atmosfera intimă din grădina aflată în inima Bucureștiului.

Spectator: „Am mai fost. Pentru ea e prima dată, dar noi am mai fost si ne place aici.”

„Foarte faină atmosfera.”

Irina Cornișteanu - organizator: ”Este deja a 10-a editie și după cum vedeti avem un public numeros, sunt foarte bucuroasa pe unii dintre ei sa-i revăd. E primul weekend, este sold-out. Am început cu un film românesc, am continuat cu un concert, astăzi si mâine avem filme internaționale.”

Proiecțiile continuă până în toamnă. Un bilet la film costă 25 de lei, iar pentru un concert - 60 de lei.

Dată publicare: 11-06-2023 09:01