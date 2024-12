Poziţia Germaniei cu privire la dezbaterea Israel-Gaza îndepărtează artiştii de festivalul de film de la Berlin

O dezbatere polarizată despre Gaza în Germania îi determină pe unii artişti să evite unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, a declarat noul său director, scrie The Guardian.

Tricia Tuttle, directoarea festivalului internaţional de film de la Berlin, a declarat că percepţia că Germania a fost prea perseverentă în ceea ce priveşte poliţia discursului despre conflictul din Orientul Mijlociu şi controversele legate de ceremonia de decernare a premiilor din acest an au avut un impact asupra planificării primei sale ediţii.

„Sunt îngrijorată pentru că am auzit atât de des de la artişti din afara acestei ţări, este un lucru real. Nu mă pot preface că nu se întâmplă”, a spus Tuttle, referindu-se la temerile că criticile la adresa războiului Israelului din Gaza ar fi condamnate în Germania drept antisemitism.

Berlinala, aşa cum se numeşte evenimentul, se pregăteşte pentru cea de-a 75-a ediţie, care va avea loc în perioada 13-23 februarie, cu regizorul american Todd Haynes ca preşedinte al juriului. Având rădăcinile sale în Războiul Rece, Berlinul de Vest a avut un rol cultural, fiind cunoscut ca fiind cel mai politic dintre cele trei mari festivaluri europene, alături de Cannes şi Veneţia, dar oferind în acelaşi timp un farmec hollywoodian de mare intensitate.

Într-un interviu acordat în biroul său de pe Potsdamer Platz din Berlin, unde are loc festivalul anual, Tuttle a spus că unii regizori, pe care a preferat să nu-i numească, s-au întrebat cât de liberi vor fi să se exprime pe ecran şi în afara lui despre unul dintre cele mai tensionate conflicte contemporane.

„Oamenii sunt îngrijoraţi: 'Înseamnă că nu mi se va permite să vorbesc? Înseamnă că nu mi se va permite să exprim empatie sau simpatie pentru victimele din Gaza? Înseamnă că, dacă spun asta, trebuie să spun şi asta în acelaşi timp?'".

„Oamenii sunt foarte nesiguri în această privinţă. Şi am vorbit cu artişti care se întreabă dacă vor să vină”, a declarat Tuttle, în vârstă de 54 de ani, care a condus anterior festivalul de film BFI din Londra.

La ceremonia de decernare a premiilor din acest an, mai mulţi câştigători şi juraţi au profitat de prezenţa lor pe scenă pentru a face apel la o încetare a focului în Gaza şi pentru a condamna războiul Israelului din această regiune. Cele mai stridente remarci, care au făcut referire la „apartheid”, au determinat politicienii germani să denunţe festivalul pentru că oferă o platformă pentru discursul de ură.

Echipa din spatele filmului palestinian "No Other Land", care a câştigat premiul pentru cel mai bun documentar, a fost deosebit de directă.

Jurnalistul şi regizorul israelian Yuval Abraham, care apare în film alături de activistul şi regizorul palestinian Basel Adra, a declarat ulterior că descrierea de către oficialii germani a ceremoniei de decernare a premiilor ca fiind „antisemită” a condus la ameninţări cu moartea împotriva membrilor familiei sale israeliene. Unii reprezentanţi ai evreilor germani s-au declarat şocaţi de faptul că realizatorii filmului nu au menţionat atacurile Hamas din 7 octombrie în comentariile lor despre Israel.

Mai mulţi artişti proeminenţi care au criticat Israelul au fost excluşi din expoziţii sau li s-au anulat premiile în Germania în ultimul an, în timp ce Parlamentul german a adoptat luna trecută o rezoluţie controversată privind protecţia vieţii evreilor, despre care oponenţii spun că echivalează criticile la adresa situaţiei drepturilor omului din Israel cu antisemitismul.

„A fost un an foarte greu pentru discursul din jurul festivalului”, a recunoscut Tuttle, care a fost numită la aproximativ şase săptămâni după atrocităţile din 7 octombrie.

Tuttle a declarat că ea şi echipa sa lucrează pentru a-i reasigura pe regizori şi actori că „suntem Berlinala pe care o cunosc şi o iubesc dintotdeauna - care este pluralistă şi îmbrăţişează multe, multe perspective diferite”.

Tuttle, care este americancă, dar s-a mutat în Marea Britanie în anii 1990, a declarat că a recunoscut că a avut o „curbă de învăţare” în a prelua frâiele uneia dintre cele mai venerabile instituţii culturale din Germania.

„Când am venit prima dată aici, cu siguranţă nu am înţeles cât de mult cultura de comemorare a Holocaustului este atât de esenţială pentru psihicul german”, a spus ea. „Este important pentru mine să am empatie şi să încerc să înţeleg asta”.

Tuttle a adăugat, cu toate acestea, că în cadrul comunităţilor evreieşti şi israeliene a existat o „gamă largă de perspective asupra acestor probleme”, multe dintre ele critice la adresa guvernului israelian. Acestea se adaugă celor susţinute de „regizori din întreaga lume, din ţări arabe care sunt, de asemenea, afectate de lucrurile care s-au întâmplat în ultimul an în Orientul Mijlociu”.

Ea a declarat că unul dintre numeroasele sale roluri la festival este acela de a ajuta artiştii să se orienteze în funcţie de sensibilităţile specifice ale Germaniei şi de a „reaminti oamenilor că vom auzi toate tipurile de perspective diferite şi de a stabili un cadru care să îmbrăţişeze acest lucru şi să îl întâmpine”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: