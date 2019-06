Românul care susține că s-a vindecat miraculos prin credință: ”A apărut Hristos în fața mea”

Printre pelerinii aflați la Șumuleu Ciuc se numără și un bărbat din Sfântu Gheorghe, care susține că s-a vindecat miraculos datorită credinței sale.

Fost sportiv de performanță, el a suferit un accident în urma căruia a rămas cu picioarele paralizate. Povestește că în fața ochilor i-ar fi apărut Iisus Hristos și a purtat un dialog cu el. În mai puțin de două ore, puterile i-au revenit. De atunci, omul s-a dedicat bisericii.

Tibor s-a născut într-o familie credincioasă, iar la 28 de ani era campion naţional la lupte şi visa la medalii olimpice. Un accident i-a curmat, însă, cariera.

Tibor Bajcsi: "La locul de muncă doi bărbaţi trebuiau să ridice o roată de 375 de kg, ca să-l ducă mai încolo cu răngi de fier şi nu au reuşit. Şi eu ca sportiv m-am dus acolo, i-am dat deoparte pe amândoi, m-am concentrat, l-am ridicat şi am rămas acolo, nu m-am mai putut mişca."

Vreme de doi ani, boala a avansat, fără semne de vindecare. Imobilizat la pat şi cu dureri îngrozitoare, bărbatul i-a cerut socoteală lui Dumnezeu pentru tot ceea ce trăieşte.

Tibor Bajcsi: "Dumnezeule unde eşti? Ce fel de Dumnezeu eşti tu? A apărut Hristos în faţa mea şi m-a întrebat: pe cine urmezi? Cum adică pe cine? Eu am murit în suferinţă şi nu am fost revoltat, nu am reproşat nimănui nimica. Tu, că poţi să mişti braţele şi capul, poţi să vorbeşti şi să mănânci, eşti plin de revoltă."

Bărbatul şi-a dat seama atunci de greşeala făcută, dar a cerut însă o minune, în schimbul credinţei sale veşnice.

Tibor Bajcsi: "Când am recunoscut această greşeală, a apărut o linişte în trupul meu, a dispărut aproape durerea şi parcă m-a luat un fel de somn, dar nu era somn."

Omul spune că la câteva minute după acest dialog a început să-şi simtă picioarele.

Tibor Bajcsi: "Şi foarte foarte încet şi cu frica am făcut aşa vreo 5 cm de paşi, 1,2,3,4. Am ajuns până la dormitor."

De atunci, Tibor a renunţat la sportul de performanţă şi slujeşte parohia "Cristos-Rege" din Sfântu Gheorghe. A scris şi o carte pentru a întări credinţa semenilor în Dumnezeu.

