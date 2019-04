Rețete reinterpretate de cozonac și pască, vedetele Sărbătorilor Pascale

Duminică, de pe masa de sărbătoare nu a lipsit desertul. Pentru cei care nu l-au pregătit acasă, cofetarii iscusiți s-au străduit să găsească rețeta perfectă.

Regele „cozonac" a îmbrăcat o haină de sirop cu alcool sau una de ciocolată fină. În timp ce regina „pască" a mai dat jos din aluat, ca să fie suplă și delicioasă.

La o cofetărie din Bucureşti cel mai căutat este cozonacul însiropat. A fost creat de câţiva maeştri cofetari care s-au gândit să îl înece în alcool.

Ana Consulea: "A durat vreo două săptămâni, am tot mâncat cozonac şi am băut alcool, până când am găsit o proporţie pe care noi o considerăm corectă. E mai moale, se umezeşte practic pe margine, iar în interior rămâne pufos şi dă un sentiment foarte bun atunci când este mâncat".

Faţă de un cozonac obişnuit care îşi păstrează prospeţimea doar patru zile, acesta poate fi savurat şi după şapte. Îi face însă concurenta un alt sortiment, reinterpretat.

Florenţa Mihăilă: "Un cozonac un pic mai light, fără prea multă nucă, cu muuultă ciocolată. Nu este cacao de la bunici, cu care eram obişnuiţi să mâncăm cozonacul tradiţional, este ciocolată belgiană din belşug".

Iar pasca fără aluat este mai căutată în cofetarii. În multe cazuri brânza dulce este înlocuită de o cremă de mascarpone, pentru clienţii pretenţioşi.

Florenţa Mihăilă: "Caută cu mai puţin aluat sau dacă se poate deloc, ceva cu zahăr de ştevie mai nou, rulada asta este ok şi pentru cei cu intoleranţă la gluten. Un desert foarte simplu şi gustos, răcoritor, perfect după o masă bogată de Paşte".

Alţii, în schimb, rămân la varianta tradiţională. Cu umplutură din belşug, sute de cozonaci clasici s-au rumenit în aceste cuptoare în ultimele ore.

Andreea Hreapă: "Este un cozonac după o reţetă veche a bunicii mele, avea o reţetă veche de la mănăstire, şi conţine o cremă din nucă cu lapte şi rahat acesta".

În unele brutării, s-au format cozi pentru cozonacii proaspeţi.

Aurel Popescu, Rompan: "Şi noi, şi toţi colegii din ţară realizăm circa 7 milioane 500 de mii de cozonaci şi bineînţeles că aceştia sunt în mare parte pe metoda tradiţională cu diverse umpluturi cu nucă şi stafide şi cacao, cu rahat".

Dar oricare ar fi reţeta, oferta sau preţurile, pe masa de Paşte îşi face mereu loc un desert.

