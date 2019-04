Mii de turiști își petrec Paștele la munte. Cât costă 4 nopţi într-un penthouse

Pro TV

Mii de turiști, români și străini, au ajuns pe Valea Prahovei și în Poiana Brașov. Au în program drumeții în natură, ședințe de înot la piscină și, bineînțeles, mese de sărbătoare.

Hotelierii și cei care au pensiuni i-au întâmpinat cu tot ce au mai bun.

În Poiana Braşov au fost 21 de grade, potrivite pentru o plimbare în aer curat.

Turist: "Plimbare, puţină telecabina, încercam să vedem dacă e o bucăţică de zăpadă sus şi cam atât."

Alţii au ales piscină.

Turist: "Facem o baie, facem mişcare, ne mai plimbam, o mâncărică, un pic de bere. Ne-au dat liber copii."

Dacă pentru adulţi relaxarea a fost prioritară, copiii au testat toate locurile de joacă.

Turistă: "Suntem trei familii cu 15 copii. Am fost în parcul de aventură, am fost cu telecabina. Am mai fost în Sinaia, Bucureşti şi caii sunt foarte drăguţi. Totul e frumos! Oamenii, ţară."

Mii de turişti au sosit încă de vineri la pensiunile şi hotelurile din Poiană şi de pe Valea Prahovei. Unii au plătit 5 mii de lei să stea 4 nopţi într-un penthouse.

Andrei Tănase, manager hotel: "Ofertele noastre cuprind cazare cu demipensiune, însemnând mic dejun, bufet suedez şi cina, tot bufet suedez, avem formaţie live."

Staţiunile de la munte sunt acum ocupate în proporţie de 80 la sută, potrivit celor care deţin unităţi de cazare înregistrate oficial.

