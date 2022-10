Prima întrebare pe care o pun românii când merg să se angajeze. Locurile de muncă cele mai atractive

De la programatori în IT, până la ingineri în construcții și chiar muncitori necalificați – oferta de joburi reușește să se întâlnească din ce în ce mai greu cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. La Galați, unul dintre județele aflate în topul șomajului din România, s-au prezentat doar 24 de firme.

Cu un șomaj de 6,5%, Galațiul este între primele cinci județe din țară, în ceea ce privește rata persoanelor fără un loc de muncă. Cu toate acestea, bursa desfășurată vineri la Universitatea Dunărea de Jos nu a atras prea mulți doritori, din niciuna dintre părți.

Cele mai atractive locuri de muncă rămân cele din tehnologia informației.

Elena Antohi, recruiter: „Sunt mai multe tehnologii, mai multe limbaje de programare pentru care căutăm programatori. Din categoria absolvenților, studenți, masteranzi și dintre cei care au terminat un internship sau au avut niște proiecte personale. Îi luăm și în etapa de junior și se formează la job."

Cele mai atractive salarii rămân cele din străinătate.

Ing. Gelu Hulean, reprezentantul unei firme de construcții: „Ingineri constructori, preferabil care știu limba germană, maiștri, fierari, zidari, fierari betoniști și muncitori necalificați, care se pot califica la locul de muncă. În Germania, în special, avem lucrări. De la necalificat, până la inginer, poate să fie de la 1.600 de euro, până la 3.000 de euro, 3.500, chiar și mai bine."

Reporter: „Ce vă-ntreabă prima dată?”

Daniela Vasile, coordonator departament de training: „Cât e salariul? Cu toate că ar trebui să întrebi, la început, în funcție de calificările tale și abilități, dacă te-ai potrivi să lucrezi acolo."

Tinerii aflați la început de drum sunt dispuși să înceapă de jos.

Tânără: „Minimul pe economie măcar să fie, de la 15 milioane în sus. Sunt conștientă că sunt începătoare și nu o să am cum să am un salariu foarte mare. Am terminat Facultatea de Arhitectură Navală din Galați."

Andrei Mohorea: „Ceva în partea de IT aș vrea.”

Reporter: „Ai venit însoțit?”

Andrei Mohorea: „Da, cu tataia."

Ion Mihai, bunicul lui Andrei: „IT-ul ăsta, sau, dacă nu, la mecanici auto, electricieni auto, sau ceva de gen. Dacă cauți găsești. Sau dacă vrei."

Cezar Năstase, director adjunct AJOFM Galați: „Din partea angajatorilor se vede o prezență scăzută. Atât ca varietate a locurilor de muncă, cât și ca număr. Eram obișnuiți cu 60 de angajatori, cu foarte multe mii de locuri de muncă."

În orașele mici, oferta de locuri de muncă rămâne extrem de scăzută. La Tecuci, de exemplu, au venit la bursa de job-uri pentru absolvenți numai 10 companii.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 14-10-2022 16:32