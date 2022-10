Țipete și plânsete la o grădiniță. O educatoare care purta o mască de Halloween a terorizat copiii „răi” VIDEO

Videoclipurile au apărut pe social media la începutul săptămânii. Angajații voiau să le transmită astfel copiilor că ar trebui să fie mai cuminți.

Într-unul dintre filmulețe se poate auzi cum o angajată îi spune celei care purta masca să evite anumiți copii care „au fost cuminți”.

Cei mici plângeau și țipau în timp ce femeia cu mască se apropia de ei.

„Ești rău? Sunt nevoită să te scot afară?”, întreabă angajata un copil.

Cel mic, vizibil supărat, încercând să-și acopere fața, îi răspunde plângând cu „nu”. În ciuda a ce i-a spus copilul, femeia îi țipă direct în față „Ai face bine să fii cuminte”.

Cel puțin trei copii au fost filmați în timp ce încercau să se ascundă în spatele unor rafturi. În timp ce plângeau și țipau, angajata s-a apropiat de ei și a alergat unul dintre copii.

Într-un alt videoclip, o angajata care purta aceeași mască a început să țipe la copii în timp ce mâncau prânzul. S-a apropiat de fața unei fetițe terorizate și a început să strige.

Iar într-un alt filmuleț, un copil își acoperă urechile și strigă după mama sa în timp ce femeia îi sperie.

O angajată a grădiniței spune că a filmat aceste scene nu pentru că i s-au părut amuzante, ci pentru că vrea să arate părinților ce se întâmplă de fapt.

„Acum câteva săptămâni, câteva fete de la grădiniță au cumpărat măști de Halloween ca să sperie cpiii, au făcut asta, dar nu am filmat”, a spus ea.

„Când am auzit că o vor face din nou, am filmat ca să am dovadă, apoi am trimis videoclipul părinților ca să vadă cum sunt tratați copii lor. Nu am filmat ca să mă distrez. Nu a fost amuzant pentru mine. Cea care țipă în fața copiilor nu sunt eu. Cea care stă lângă fetița care țipă nu sunt eu. Cea care râde nu sunt eu”, a mai spus ea.

Poliția a transmis că este în legătură cu un procuror pentru a vedea ce sancțiuni se pot impune în acest caz, iar grădinița nu a avut nicio reacție momentan.

Sursa: Daily Mail Dată publicare: 07-10-2022 08:53