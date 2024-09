Povestea lui Dorin, care visează să ajungă matematician. „Îi e rușine să spună că îi e foame”

La fel și Manuela Matis, directoarea școlii din Săcălaz unde învață el, care alege să îi facă publică povestea în cadrul campaniei de mobilizare socială „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat”, lansată de organizația Narada, în colaborare cu Inditex.

Scopul campaniei naționale de mobilizare socială, care a început pe 26 august și va dura până pe 15 septembrie, este de a ajuta cât mai mulți copii să se reîntoarcă în această toamnă la școală, fără a-și mai căra cărțile în pungă și fără a le mai fi rușine că poartă haine căpătate și că nu au niciodată rechizite sau pantofi.

În prezent, peste 8220 de copii se confruntă în România cu lipsuri care îi împiedică să aibă același acces la educație sau posibilitatea de a-și urma un vis și un viitor pe măsura abilităților lor. Printre acestea, o geacă de iarnă cât mai călduroasă, o pereche de încălțări noi și comode, ghiozdan și toate rechizitele de care au nevoie pentru a se simți la fel ca ceilalți în clasă, lucruri care alcătuiesc și kitul cu care organizația Narada își propune să echipeze fiecare copil aflat în prag de abandon școlar din aceste cauze.

În spatele abilității lui Dorin și a dorinței lui de a fi prezent la școală stă, însă, exact o astfel de poveste. Deși întâmpină fericit fiecare zi, dând tuturor un exemplu de voință și nimic nu este prea greu pentru el, iar absențele sale de la școală sunt foarte rare, băiețelul cu pielea măslinie, mic de statură, are uneori hainele prea mari, alteori prea mici, papuci care îi atârnă în picioare și este marcat de jena că uneori nu are cu ce veni la școală, pentru nu are cu ce să se îmbrace, că nu i s-au uscat puținele hăinuțele, că nu poate participa la ora de sport pentru nu are „papuci”, cum spune el. Alteori profesoara spune că e îngândurat că are penarul gol.

„Vreau să cred că pot face mai mult pentru el. Nu este vina lui că aparține unei familii care se confruntă cu atâtea lipsuri. Nu de multe ori, Dorin nu are mâncare. Am învățat, își reazămă capul pe masă, parcă să nu vadă ce mănâncă colegii. Ii este rușine să spună că îi este foame. Cu siguranță, colegii l-ar sprijini. Dorin, acest om mic, plin de viață, pe fața căruia nu se citește sărăcia. Doar hainele vorbesc”, scrie Manuela Matis, directorul școlii Săcălaz, povestea lui Dorin, în speranța că, pe lângul ajutorul și susținerea de zi cu zi de la școală, copilul va primi și mai mult prin intermediul campaniei „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat”.

Oricine poate contribui printr-un SMS la numărul 8864 cu textul EDUCATIE, online pe descult.hartaedu.ro și fizic, la instalația expusă în mall Băneasa Shopping City, în perioada 26 august – 1 septembrie, în Afi Cotroceni, în perioada 2-8 septembrie și, ulterior, în perioada 9-15 septembrie în Promenada Mall.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: