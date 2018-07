Povestea Adelinei, o fetiță de 4 ani care are nevoie de tratament în Thailanda

Facebook/Salveaza o inima

Adelina, o fetiță în vârstă de patru ani, are nevoie de 35.000 de euro pentru a se trata la o clinică privată din Thailanda. Fetița are displazie septo optic, cu care a fost diagnosticată la vârsta de un an.

Boala îi afectează mușchii dintre ochi și creier, afecțiune ce nu o lasă să perceapă în imagini. În țară, medicii nu i-au dat nicio șansă să își recapete vederea, însă mama sa a găsit o clinică din Thailanda unde se face tratament cu celule stem.

„În 2015 am fost în Thailanda, am făcut acel tratament, întreaga cheltuială a fost susținută de familie, iar după acel tratament rezultatele s-au văzut, sunt rezultate minime, dar există! Ca micuța noastră să aibă șansa la o vedere minimă de 30% – 50% , mai are nevoie de cel puțin 2 tratamente în Thailanda, costul unui singur tratament ridicându-se la 35 000 € bani pe care noi, nu îi mai avem, nu mai putem susține un tratament”, a spus mama fetiței.

O puteți ajuta făcând o donație:

Denumire entitate: Asociația “SALVEAZA O INIMA”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați pentru cine faceți donația!

Totodată, puteți trimite SMS la 8832, cu textul ADELINA

