A fost șefă de promoție și vrea să devină psiholog. 12 ore pe zi însă, stă conectate la aparate

Povestea sfâşietoare a unei fete din Voluntari, Ilfov. A dovedit încă de la 3 ani că este o luptătoare.

Acum se mândreşte că a fost şefa de promoţie în liceu a depăşit Bacalaureatul şi vrea să devină psiholog. Viaţa ei, însă, atârna de un fir de păr.

Georgiana suferă de insuficienţă renală cronică şi trebuie să se conecteze câte 12 ore pe zi la un aparat care să-i înlocuiască funcţia rinichilor.

Şansa ei ar fi o evaluare într-o clinică de top, unde să se decidă un eventual transplant renal.

Orice cuvânt este prea mic pentru a descrie un om atât de mare cum e Georgiană. Are 23 de ani, dar boala o face să arate cel mult ca un copil de gimnaziu. De 8 ani, se conectează zilnic câte 12 ore la aparatul de dializă. Are insuficienţă renală cronică, după ce i-a cedat singurul rinichi, operat de 8 ori.

E bolnavă de la 3 ani, dar "suferă" şi de un optimism incurabil, de o poftă de viaţă şi de învăţătura extraordinare. O singură dată a simţit că e pe cale să cedeze: în clasa a 7a, când s-a simţit atât de rău încât a întrerupt cursurile 2 ani.

Dar după ce a terminat clasa a 12-a, a plecat acasă pe cap cu o coroniţă.

Georgiana: "La liceu n-a ştiut nimeni că sunt bolnavă, nu le am zis, i-am zis doamnei diriginte înainte de clasa a 12-a,

am zis că nu are rost, să nu mă trateze diferit, nu voiam avantaj şi nici nu aveam nevoie. Am luat bursa pe merit, am terminat şi că şefa de promoţie. cu 9,22. Nu mi place să mă laud, nu mi se pare mare lucru. Îmi place să învăţ, mi-a fost uşor consider că la profilul unde am fost, doar cine nu voia nu avea medie mare".

Recunoaşte însă că Bacalaureatul a prins-o pe picior greşit. Sau, mai bine zis, istoria, care i-a stricat media. Însă nu îndeajuns ca să-i distrugă visul de a merge la facultate.

Georgiana: "Am avut probleme la Istorie, dar am înţeles că au avut toţi în anul acela".

Reporter: "Mulţumită de notă?"

Georgiana: "Mulțumită. Eu aş vrea să merg mai departe la Facultatea de Psihologie. M-am simţit mai comodă cu materia asta, învăţăm foarte uşor sunt o bună ascultătoare, tac şi ascult multe. Și asta fac şi psihologii".

Complicaţiile medicale nu îi permit, deocamdată, să fie inclusă pe o listă de transplant. Cel puţin nu în România.