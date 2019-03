Postul poate să și distrugă organismul. Alimente ce ascund E-uri și hormoni

Suntem în postul Paştelui, o adevărată provocare pentru suflet, dar şi pentru organism. Nutriţioniştii avertizează că multe dintre produsele vegetale din magazine ascund adevărate bombe calorice, E-uri şi hormoni.

Pe de altă parte, eliminarea bruscă a alimentelor importante pentru organism, poate duce la kilograme în exces şi chiar boală. Alternativele sănătoase, în plină primăvară, sunt la îndemâna oricui în pieţe şi în curţile celor de la ţară.

Una dintre cele mai mari capcane este înlocuirea produselor de origine animală cu echivalentul lor vegetal. Pateul, salamul, şniţelul sau laptele din soia sunt alimente săţioase, dar nu exageraţi.

Cătălin Nica, medic specialist diabet şi boli de nutriţie: ''Se face exces, abuz de anumite alimente cum ar fi soia, care în cantitate mare, într-o perioadă de câteva săptămâni, poate să dăuneze organismului. La femei poate să crească riscul de cancer la sân. La bărbaţi, scade nivelul de testosteroni şi să li se subţieze vocea.''

O altă greşeală o reprezintă consumul de lapte vegetal cu arome: de la vanilie, până la mango, căpşuni sau din nou, soia.

Cătălin Nica, medic: ''Acel lapte nu e un lapte, e o zeamă albă cu zahăr coloranţi şi arome, nu are deloc nicio legătură cu laptele de vacă, care are lipide proteine şi carbohidraţi. Și brânza din soia, e o pastă albă care nu are cantităţi nutrivite, ci, din contră, îmbolnăvesc organismul.''

Să nu uităm de obiceiul de a ronţăi în neştire nuci, fistic, alune sau diverşi covrigei. Fie că le mâncăm de foame, de plictiseală sau ca simple gustări, medicii nutriţionişti ne avertizează că toate sunt prăjite în tone de uleiuri. De pildă, o pungă de arahide poate conţine până la 800 de kcal, asta înseamnă o tabletă şi jumătate de ciocolată. Aşa că, să nu ne mirăm dacă la finalul postului suntem mai dolofani, dar şi cu probleme de sănătate în plus.

Nu exageraţi nici cu fructele. Ficatul nu poate să facă rezervă de fructoză, iar, în timp, apare steatoza hepatică, ce poate fi un risc pentru un diabet zaharat de tip 2.

Varianta recomandată de specialişti? Legumele şi verdeţurile, care au umplut în această perioadă tarabele pieţelor.

Radu Dumitrescu, bucătar: ''E sezon, e piaţă, se poate face un post drăguţ, gourmet chiar. Aş face o tocăniţă de cartofi cu toate legumele: aş căli ceapă, puţin usturoi verde, aş căli cartoful, nu l-aş lăsa... Aş pune ştevie, urzică, lobodă, untişor. Aş coace ţelina, aş pune sare, piper, puţin ulei, aş pune folie de aluminiu, deşi e scandal cu folie acum, aş băga la cuptor şi aş mânca cu un pic de sare.”

Cel mai important este să nu uităm totuşi că postul înseamnă mult mai mult.

Vasile Ioana, preot: ''Postul este un mijloc prin care să devenim mai buni, mai curaţi, mai puri, mai inocenţi, mai iubitori, mai jertifori, asta inseamnă că postul alimentar nu este suficient. Omul face tot felul de tâmpenii şi încearcă să contrabalanseze, el are nevoie de confirmarea unor lucruri bune în viaţa lui. Dacă face o prostie, astăzi, mâine mănâncă fasole şi cartofi şi crede că va fi bine... Adică degeaba ţinem post şi mâncăm numai varză şi fasole şi ai o inimă rea şi ură faţă de aproape. Mai bine mănâncă frate ce vrei.”

Postul Paştelui se încheie pe 27 aprilie, iar următoarea dezlegare la peşte este de Florii, pe 22 aprilie.

