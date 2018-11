Porcul de Crăciun, mai scump cu 20% față de anul trecut. "Lumea e speriată”

Porcul de Crăciun va costa anul acesta mai mult decât în 2017, în special în judeţele în care pesta a făcut ravagii. În anumite zone, carnea de porc s-a scumpit cu 20%, iar mezelurile cu 30%.

În schimb, fermierii care nu au avut necazuri promit să nu ia şi pielea de pe clienţi.

De la începutul lui noiembrie, în judeţul Dolj, oamenii au început să îşi rezerve porcul pentru Crăciun. Şi cea mai simplă metodă este internetul. Fermierii îşi expun marfa, iar cumpărătorul alege.

Gabriel Bîcu, fermier Dolj: "Anul trecut a fost 8-9 lei kilogramul. Anul acesta este de la 10 lei la 12 lei, aşa se vând, nu sunt porci de ajuns, lumea e speriată din cauza pestei, i-au sacrificat, i-au vândut din timp. Sunt foarte mari cereri."

Şi în gospodăriile din Bihor, ţăranii au deja alte preţuri.

Nicolae Mariș, fermier Livada, Bihor: "110-120, aşa se aude că trec. S-o scumpit, da, s-o ridicat toate, s-o scumpit gazul".

Şi preparatele vor fi mai scumpe, mai ales în zonele lovite de pesta porcină. 18 judeţe sunt afectate, iar în total au fost sacrificate peste 360.000 de animale.

Un producător din Bihor îşi aduce marfa din Olanda şi din Ungaria în proporţie de 80-90%, din cauza epidemiei. Pe lângă aceasta, creşterea tarifelor la carburanţi şi curent, dar şi a salariului minim l-au făcut să mărească preţurile la raft.

Cârnaţii de casă uscaţi sunt 33,9 lei kilogramul, kaizerul 28,5, ciolanul afumat 19,5, toba ţărănească 20 de lei, iar pulpa de porc 24,9 lei pe kilogram.

Ca să nu-şi piardă clienţii, unii fermieri vor să păstreze acelaşi preţ pentru procul viu.

La hala mare din Oradea porcul în viu costa ca anul trecut 8 lei kilogramul.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, faţă de Crăciunul trecut, carnea şi produsele din carne s-au scumpit în medie cu 3%. Cifrele nu includ preţurile din mediul rural.

