Petiție și strigăt de ajutor. Artiștii independenți din România nu mai au din ce trăi

Artiștii independenți din România nu mai au din ce trăi! Acesta este strigătul de ajutor al unei categorii sociale care este lovită puternic de interdicțiile impuse din cauza pandemiei: muzicienii, actorii, dansatorii și alte persoane din zona artelor.

O petiție online, care se numește ”Protecție socială pentru artiștii independenți”, a adunat în doar câteva zile peste 4700 de semnături de susținere.

În această solicitare publică, artiștii independenți din România cer Guvernului să fie tratați ca ”antreprenori ai propriului lor talent” și să primească aceleași compensații ca antreprenorii din zona economică.

”Dacă actorii, muzicienii, dansatorii din instituțiile publice stau acasă având salariul plătit, e o mare problemă în schimb cu artiștii independenți, care nu mai au din ce trăi. Ei nu au contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, și rămân fără surse de venit şi fără nici o protecţie socială. Este just ca aceștia din urmă să fie tratați ca antreprenori ai propriului lor talent și să primească aceleași compensații ca cei din zona economică, deoarece utilitatea lor publică este consacrată prin Constituție (art. 33, dreptul la Cultură).

Statul român trebuie așadar să-i protejeze și pe ei ca pe orice alt antreprenor (art. 31 din Decret: "Prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale se stabilesc măsuri de protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale autorităților publice, pe perioada stării de urgență. Textul aparține domnului senator Vlad Alexandrescu, căruia ii mulțumesc pentru susținere” - precizează autorul acestei petiții, artistul Florentin Milcof.

Recet, ministrul Afacerilor Interne, Ion Vela, a anunţat că se vor închide toate restaurantele, terasele, cafenele şi hotelurile care comercializează alimente sau băuturi, dar şi saloanele de înfrumuseţare. De asemenea, se suspendă activităţile culturale, cele sportive, dar şi cele din sălile de jocuri de noroc.

Semnalul de ajutor lansat de Milcof a ajuns și pe rețelele de socializare, unde diferiți artiști au comentat situația dramatică în care se află acum din cauza pandemiei de coronavirus.

Alin Dincă (Trooper): ”Am văzut în aceste zile multe mesaje postate de artiști. Se întreabă pe bună dreptate ce vor face ei dacă această "criză" va dura 3, 4, 10 luni. Nu am vrut să intervin. Însă m-au "activat" niște unii care scriau că "asta e viața" și "hai să nu mai cerșiți". Atunci am simțit nevoia să intervin. Cerșit înseamnă să ceri ceva fără să faci altceva la schimb. Însă aici nu se pune problema. Realitatea este că de zeci de ani statul cerșește de la artiști. Nu oferă NIMIC, însă cere cu două mâini.

Să începem. Există artiști în țara asta care cotizează sume uriașe către stat. Unii de zeci de ani! Și, ce să vezi, statul nu oferă nimic la schimb. Pentru ce plătește un muzician CAS și CASS? Sunt muzicienii încadrați undeva? La ce vârstă se pensionează un chitarist? Dar un toboșar? Dar un pictor? Și, dacă la 55 de ani își pierde solistul vocea, se pensionează pe caz de boală? Și dacă nu are două luni concerte primește șomaj? Vreți să vorbim și mai exact, domnilor politicieni? Mare atenție!”.

Marius Manole: ”Cât de independent e cu adevărat un actor din sectorul teatrelor independente? Situația de acum ne arată că, de fapt, aceștia devin acum cei mai dependenți artiști.

Acum când toți spun să stăm acasă, unii dintre ei riscă s-o piardă. Venitul primit după fiecare reprezentație acum s-a oprit, iar unii dintre ei se află în situația în care nu-și pot plăti chiria.”

Luiza Zan: ”Strigătul nostru de nemulțumire nu ajunge la urechile cui trebuie, pentru că e mai plăcut să iei și să nu dai nimic înapoi. Noi suntem singura tagmă care muncește fără beneficii.

Întreabă orice femeie muzician dacă a putut vreodată să intre în concediu de creștere a copilului, pe baza contractelor pe drepturi de autor. Sau să ceri un împrumut la bancă pe baza titulaturii de “muzician”. Nu existăm. Decât când e campanie electorală.”

Marius Matache: ”Cumva însă, azi, vorbind cu colegi de breaslă, am realizat că artiștii sunt una din cele mai afectate categorii de carantina ce tinde să se generalizeze. Sigur, carantina este total justificată, ținând cont de ce se întâmplă și de gradul nostru de inconștiență (vezi minciunile unor oameni de la care te așteptai la responsabilitate). Știu, o să spuneți că sunt probleme mai grave decât concertele unora, că sunt business-uri afectate, evenimente majore și sunt total de acord.

Pentru unii oameni arta este meseria lor, business-ul și singura lor sursă de venit. Pentru foarte mulți din ei, una deloc generoasă, să zici că își permit o perioadă sabatică de la carieră de 2-3 luni, până se liniștesc apele și scăpăm de tâlharul viral. Știu destui pentru care muzica înseamnă asigurarea cheltuielilor de trai – chirie, întreținere și toate celelalte. Sunt oameni care au investit bani, timp și muncă în pregătirea unor spectacole, fie că la Sala Palatului sau în cluburi. (...) Pe cât puteți, mai comandați-le câte un album sau câte o carte, un tricou, ceva, mai donați-le prin Patreon, invitați-i la prânz sau cină, fiți alături de ei pe orice cale este posibil.”

Fost ministru al Culturii: Artiștii independenți nu mai au din ce trăi!

Petiția pentru acești artiști este susținută și de fostul ministru al Culturii, senatorul USR Vlad Alexandrescu, care spune că a transmis Guvernului faptul că artiștii independenți nu mai au din ce trăi.

”Voi vota în Parlament încuviințarea stării de urgență declarată de Președintele Klaus Iohannis. Totuși, observ că în art. 2 al Decretului nu se menționează restrângerea dreptului la Cultură, deși teatrele, filarmonicile, sălile de concert, de expoziții au fost închise și vor rămâne așa. Dacă actorii, muzicienii, dansatorii din instituțiile publice stau acasă având salariul plătit, e o mare problemă în schimb cu artiștii independenți, care nu mai au din ce trăi. Ei nu au contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, și rămân fără surse de venit şi fără nicio protecţie socială.

Este just ca aceștia din urmă să fie tratați ca antreprenori ai propriului lor talent și să primească aceleași compensații ca cei din zona economică, deoarece utilitatea lor publică este consacrată prin Constituție (art. 33, dreptul la Cultură). În plus de măsurile enumerate în poză, Statul român trebuie așadar să-i protejeze și pe ei ca pe orice alt antreprenor (art. 31 din Decret: "Prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale se stabilesc măsuri de protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale autorităților publice, pe perioada stării de urgență.") Am scris Guvernului și aștept răspunsuri.” - a scris pe Facebook parlamentarul USR.

Soluție de criză: concerte transmise LIVE pe Facebook pentru fanii care vor să doneze

Andi Ionescu, lider al trupei TAINE și fondator al platformei UndergroundMusic.ro, are o idee pentru susținerea trupelor din underground: organizarea de concerte strict pe internet, care să fie transmise gratuit pe Facebook sau Youtube.

În felul acesta, fanii vor putea viziona show-urile de pe orice dispozitiv conectat la internet și vor putea să susțină artiștii favoriți pe bază de donație.

”Cum stăteam eu și mă gândeam cum să ne salvăm pielea, să ne salvăm industria, așa mică și nenorocită cum e ea - în urma acestei nenorociri care s-a abătut asupra populației lumii, tocmai ieri s-a declarat pandemie, o să fie nasol, o să fie și mai nasol, probabil că o să stăm în casă luni de zile până când o să treacă bălăria asta - și mă gândeam cum să treacă trupele noastre astea drăguțe din underground peste momentul ăsta. Mi-a venit o năstrușnică idee la care bineînțeles a reacționat imediat și fratele meu Nicu Gălie de la Green Sound și o să împachetăm foarte frumos o serie de evenimente LIVE at Underground Music, cred că așa o să-i spunem. Dacă tot avem aici o sală de repetiții, ne aduce Nic niște stații și tobe bune. (...)

Live-ul o să fie pe Facebook la calitate HD, sunetul va fi ca la concert. (..) Vă primim aici, dar nu dăm mâna, nu ne îmbrățișăm, toată lumea poartă mască, cu mască, fără mască, dacă mai aveți ne mai dați și nouă.. (...) O să fie o serie de evenimente, nu o să fie evident în fiecare zi, că o să înnebunim, o să fie o dată sau de două ori pe săptămână. Bineînțees, nu o să fie cu bilet sau cu taxă, o să facem un fel de donație, o să puteți să sprijiniți chestia asta, să ne ajutați pe care cumva rămân fără job, pentru că toată industria asta de entertainment în momentul ăsta este terminată. O să facem un cont de Paypal, de exemplu, și o să vă lăsăm să donați, fiecare cât vrea, și o să împărțim banii elegant, noi, (...) și bineînțeles și trupele vor primi un fee rezonabil. Va fi o chestie frățească, transparentă.”

Cristian Matei ”Mumu” / Pro TV