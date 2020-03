Pandemia de Covid-19 pe glob. Situaţia de miercuri, 18 martie. LIVE UPDATE

Până acum, pe glob, s-au confirmat aproape 200.000 de cazuri de persoane infectate. Numărul morților se apropie de 8.000, iar aproximativ 80.000 s-au vindecat.

Situația în Statele Unite. 100 de morți din cauza coronavirusului



În Statele Unite, numărul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 100. Situaţia ar putea ajunge la fel de gravă ca în Italia, avertizează specialiştii.

Pentru a limita daunele asupra economiei, administrația de la Washington plănuiește să le ofere cetățenilor americani cecuri nominale, în valoare de o mie de dolari fiecare.

Administrația Trump pregătește un plan de măsuri în valoare de 850 de miliarde de dolari, pentru a ajuta economia Statelor Unite.

Donald Trump, președintele SUA: „Vrem să facem asta în stil mare. Țara e foarte puternică, nu am fost niciodată atât de puternici. Și asta e ceea ce o să facem. Nu vrem, cu acest dușman invizibil, să dea faliment companiile aeriene. Nu vrem ca oamenii să-și piardă locurile de muncă sau să nu mai aibă bani, când o duceau foarte bine în urmă cu o lună."

Mai nou, americanii nu golesc doar supermarketurile. În fața multor magazine de arme și muniție din California s-au format cozi impresionante.

Bărbat: „În astfel de momente oamenii o pot lua un pic razna, iar eu sunt unul dintre acei oameni care consideră că armele de foc sunt necesare, pentru a fi protejați în situații ca aceasta sau în cazul în care oricare alt virus și-ar face apariția."

În statele New York, New Jersey și Connecticut s-au închis toate sălile de sport și casinourile pentru o perioadă nedeterminată. Barurile și restaurantele pot vinde doar pentru acasă.

Statul New York are o populație de 18 milioane de oameni. Dacă virusul îi va contamina pe 40% dintre ei, dintre aceștia 17% ar putea avea nevoie de spitalizare. Asta ar însemna peste un million de paturi de spital de-a lungul pandemiei. Statul are doar 53.000.

Andrew Cuomo, guvernator New York: „Iar asta te cam ține treaz noaptea."

Așadar, guvernatorul statului New York a mobilizat Garda Națională, pentru a transforma diverse clădiri în spitale de campanie, însă numărul paturilor e doar o parte a problemei.

Anthony Fauci, director Centrul pentru Alergii și Boli Infecțioase:„Dacă nu avem suficiente aparate de ventilație mecanică, atunci ajungem în faza în care avem de luat decizii foarte dificile."

Vârstnicii sunt cei mai expuși, iar în Statele Unite sunt foarte mulți oameni în vârstă, aflați în cămine speciale, unde sunt îngrijiți de personal calificat. Rudele îi pot vedea doar de la ferestre.

Personalul magazinelor dezinfectează la fiecare oră toate rafturile.

Bărbat: „Eram pe aici și la atentatele din 11 septembrie 2001, pene de curent, uragane. Le-am trăit pe toate, dar n-a fost niciodată așa rău ca acum."

Doar respectarea cu strictețe a regulilor poate evita un scenariu de coșmar.

Bărbat: „SUA ar putea deveni noua Italie, dar există și posibilitatea să fim Coreea de Sud, dacă oamenii ascultă recomandările și păstrează distanța socială."

UE a decis închiderea granițelor



Statele membre ale Uniunii Europene au decis marți seară, în unanimitate, să închidă graniţele și să permită doar "călătoriile esenţiale". Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului European.

Totul pentru a reduce deplasările care nu sunt absolut necesare şi pentru a garanta circulaţia bunurilor, dar şi aprovizionarea cu medicamente şi alimente, în contextul pandemiei de coronavirus.

Charles Michel, președintele Consiliului European: „Am fost de acord să întărim granițele exterioare aplicând restricții temporare pentru călătoriile non-esențiale în interiorul Uniunii Europene, pentru o perioadă de 30 de zile, așa cum a propus inițial Comisia Europeană. Vom stabili de comun acord cum vor fi repatriați cetățenii UE care vor avea absolută nevoie, utilizând în acest sens mecanismul de Protecție Civilă al UE. Încurajăm, totodată, eforturile făcute pentru a sprijini cercetările legate de virusul COVID-19 și insistăm asupra nevoii de a trasmite toate informațiile și de a dezvolta un vaccin care să fie cât mai repede disponibil celor care au nevoie de el.”

În timpul conferinței de marți seară, președinta Comisiei Europene a spus că va rămâne la latitudinea țărilor europene cum vor să aplice închiderea granițelor pentru cetățeni din state terțe.

Germania a fost prima țară care și-a anunțat planul de acțiune. Oficialii au spus că vor permite intrarea pe teritoriul statului doar cetățenilor Uniunii Europene și persoanelor care dețin permise de rezidență de lungă durată.

La rândul său, Marea Britanie, care în prezent se află în perioada de tranziție de retragere din Uniunea Europeană, a anunțat că, momentan, nu va impune restricții la graniță, dar și-a sfătuit cetățenii să nu călătorească în această perioadă în afara țării.

Lucru pe care l-a făcut, de asemenea și Irlanda de Nord.

În schimb, în interiorul statelor membre UE se iau tot mai multe măsuri drastice pentru a opri răspândirea pandemiei.

Începând de marți de la prânz, Franța a instituit cele mai stricte reguli de izolare din Europa.

Christophe Castaner, ministrul de Interne al Franței: „Pentru fiecare ieșire (călătorie), fiecare persoană va trebui să aibă o declarație pe propria răspundere, în care să fie menționată identitatea, adresa și motivul deplasării. "

Pe străzi au fost mobilizați aproape 100.000 de polițiști și jandarmi care vor supraveghea aplicarea acestor reguli. Cei care nu le respectă sunt pasibili de amenzi de până la 135 de euro.

Ane Claire, bancher: „După anunțurile făcute de Emmanuel Macron, lucrurile sunt mult mai clare acum. Ne putem organiza la locul de muncă. Acum știm ce avem de făcut și în ce condiții ne putem deplasa pentru a ne face provizii. Ne trebuie o adeverință, o hârtie pentru asta, dar acum totul e clar."

Tânără: „Eu am 16 ani și nu prea am nimic altceva de făcut în afară de văzut filme pe Netflix și de învățat. Nu facem nici lecții online, pentru că e o problemă cu platforma, așa că acum e puțin mai complicat."

Spania continuă să fie a doua țară cea mai afectată de coronavirus. Prim-ministrul spaniol a avut marți o discuție prin telefon cu președintele chinez, cerându-i ajutor în lupta împotriva pandemiei, pentru că țara sa are nevoie urgentă de material sanitar.

Al Goodman, corespondent CNN în Spania: „Mă aflu în fața Spitalului La Paz, unul dintre cele mai importante din capitala Spaniei. Aici sunt tratați pacienți infectați cu noul coronavirus, dar nu ne-au spus exact câți pacienți sunt tratați aici și în ce stare sunt. Acest spital participă la un nou studiu clinic pentru un medicament care a fost folosit în trecut pentru anumite elemente existente în coronavirus. Medicii vor să vadă dacă funcționează și în lupta de acum cu COVID-19. Este un efort european comun. Spitale din Germania, Franța, Italia și Spania sunt implicate în acest studiu clinic și vor trata pacienții, care se oferă voluntar, împărțindu-i în două grupe. Pentru cei în stare gravă vor să vadă dacă medicamentul ajută la scăderea febrei, iar pentru cei cu o formă moderată de boală vor să vadă dacă medicamentul îi ajută să iasă mai repede din spital."

În Germania, dintr-o populație de 83 de milioane, aproape 7.300 de oameni au fost testați pozitiv cu coronavirus. Karoline Preisler este unul dintre pacienți. Internată de cinci zile într-un spital din nord-estul țării, spune că abia acum poate să respire din nou fără să aibă dureri pulmonare severe.

Karoline Preisler, pacientă: „Rezultatele testelor încă nu sunt foarte bune, dar am moralul mai ridicat. Este foarte greu, atât pentru copii, cât și pentru mine, pentru că nu ne putem atinge fizic, când unul dintre noi plânge că este mângâiat de la distanță. Lipsa contactului social are un impact destul de mare asupra moralului. Avem voie să plasăm comenzi online și ne sunt livrate la ușă."



În Rusia, "situația epidemiologică este sub control", a spus marți seară președintele Vladimir Putin. Potrivit datelor oficiale, până acum, în această țară, s-au înregistrat 114 cazuri de contaminare cu noul coronavirus și niciun deces.



Peste 2.500 de decese și 31.000 de îmbolnăviri în Italia



În Italia, câţiva medici români lucrează cot la cot cu cei italieni, pentru a trata cât mai mulţi pacienţi infectaţi cu coronavirus.

Obosiţi şi stresaţi, ai noştri recunosc că ultimele zile au fost la limită.

La Roma, autorităţile au deschis un nou spital, dedicat doar celor bolnavi de Covid-19.

Din păcate, în Peninsulă sunt deja peste 2.500 de decese, şi 31.000 de îmbolnăviri.

Oana Stegaru lucrează într-un spital din Monza, Lombardia, zona cu cele mai multe decese înregistrate în Italia.

Oana Stegaru, asistentă medicală Italia: „Italia este într-o perioada critică, în care medicii au decis pe cine să salveze și pe cine nu. Nu este o alarmă falsă, nu este o glumă. Suntem într-o situație de urgență globală. Luați mesajul meu în serios și rămâneți cât mai mult timp acasă. E nevoie de doar două săptămâni pentru a opri contagierea."

În Brescia, autoritățile au dat în folosință un spital dedicat în exclusivitate cazurilor de COVID-19. Aproape toți cei internați suferă de pneumonie interstițială, care se manifestă prin insuficiență respiratorie. Numărul bolnavilor care au venit la spital cu acest simptom e în creștere.

Sergio Cattaneo, profesor: „Problema nu sunt doar oamenii bolnavi. Cele mai serioase cazuri sunt vârstnicii, care își riscă viața. Dacă epidemia nu este ținută sub control, toate spitalele vor fi îngenuncheate."

În curtea spitalului au fost ridicate mai multe construcții provizorii, unde sunt testați nou-veniții suspecți de coronavirus. Aici, medicii lucrează zi-lumină.

Fabio Arrighini, coordonator asistenți medicali: „În medie, personalul medical din această instituție lucrează în schimburi de 14 ore, dar unii depășesc 18 ore. Și viața de familie s-a schimbat, pentru că ori ne autoizolăm acasă, ca să nu creăm probleme, ori dormim în altă parte, în unele cazuri."

Lângă Milano, o fundație caritabilă a adus un spital de campanie cu aproape 70 de paturi, aproape 20 de tone de materiale medicale. 32 de medici și asistente vor îngriji pacienții cu noul virus.

În ciuda tuturor eforturilor, în Lombardia numărul morților crește. Duminică, un ziar local a publicat 10 pagini de necrologuri. În fața spitalelor așteaptă angajații de la pompe funebre.

În acest timp, localnicii încearcă să-și vădă de viață. Au voie să mergă la serviciu doar după ce obțin permise speciale, iar dacă se duc la magazine sau farmacii, poartă măști și stau la cozi, păstrând cel puțin un metru distanță între ei.

Mircea Chiriac, Lombardia: „Pentru a putea merge la serviciu este o declarație cu ștampilă de la locul de muncă, cu faptul că trebuie să mă deplasez pe ruta respectivă de acasă până la serviciu. Asta e una dintre declarații. Mai este una ieșită marți, dacă am înțeles bine sau zilele trecute. Este aceasta, prin care atest că pot merge la cumpărături, pot merge pentru situații de strictă necesitate, motive de sănătate, deci la farmacie."

Giani Constantin, Roma: „După ora șase se închid toate, știi. După ora șase, șapte se închid toate magazinele.Totul, marketurile, că nu sunt deschise barurile, aste. Cum să pleci? Nu există. Stai unde ești.”

Italienii caută și metode ca să-și ridice moralul. Seară de seară ies la balcoane și cântă, ar un artist a modificat o fotografie cu celebra frescă a lui Michelangelo de pe plafonul Capelei Sixtine, iar Dumnezeu are un flacon cu dezinfectant în mână din care toarnă în mâna lui Adam.

Ciprul interzice, din 21 martie, majoritatea zborurilor de pasageri



Ciprul a anunţat marţi că începând din 21 martie interzice, timp de două săptămâni, majoritatea zborurilor de pasageri dinspre 28 de state, printre care Regatul Unit, Grecia şi Rusia, în cadrul măsurilor pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, transmit agenţiile de presă Reuters, AFP şi CNA.

Începând cu 21 martie, ora 01:00 GMT, pentru două săptămâni, ''sunt interzise zborurile către Larnaca şi Paphos provenind din 28 de ţări'', a menţionat Ministerul Sănătăţii cipriot.

Guvernul de la Nicosia a menţionat că va asigura zboruri charter pentru a repatria cetăţenii ciprioţi blocaţi în Regatul Unit şi Grecia, potrivit Ministerului Sănătăţii cipriot.

Zborurile cargo rămân autorizate.

Guvernul cipriot-grec, care nu îşi exercită autoritatea decât în partea de sud a insulei divizate din 1974, a înregistrat 49 de cazuri de contaminare cu virusul SARS-CoV-2. Autoproclamata Republică Turcă a Ciprului de Nord (RTCN), ocupată de forţele turce şi nerecunoscută de comunitatea internaţională, a raportat şapte cazuri.

Autorităţile cipriote au înăsprit condiţiile de intrare în ţară începând cu 16 martie, permiţând doar accesul persoanelor care prezintă un certificat medical ce atestă că nu sunt infectate cu noul coronavirus.

Situaţia de urgenţă ar putea dura până la vară, iar "factura economică va fi enormă", avertizează premierul irlandez



Situaţia de urgenţă provocată de pandemia de coronavirus ar putea dura până vara aceasta, iar boala va provoca pagube economice "importante şi de durată", a atenţionat marţi premierul irlandez Leo Varadkar, informează AFP.

Toate şcolile şi instituţiile culturale din Irlanda au fost închise până pe 29 martie, la fel ca pub-urile, în încercarea de a stăvili propagarea virusului.

Însă "această situaţie de urgenţă se va prelungi probabil mult timp după data de 29 martie. Ea ar putea dura luni de zile, până în vară", a declarat Leo Varadkar într-un discurs televizat adresat cu ocazia Sfântului Patrick, Ziua Naţională a Irlandei, festivităţile prilejuite de aceasta fiind de asemenea anulate în acest an.

În ceea ce priveşte consecinţele economice ale pandemiei, şeful guvernului irlandez a apreciat că "daunele vor fi importante şi durabile". "Factura va fi enormă şi ar putea fi nevoie de ani de zile pentru a o plăti", a adăugat el, declarându-se totodată încrezător că economia irlandeză îşi va reveni.

Irlanda a anunţat marţi 292 de contaminări şi 2 morţi de coronavirus pe teritoriul său. Însă, "noi credem că vom ajunge la 15.000 de cazuri sau mai multe până la sfârşitul lunii şi că acest număr va continua să crească săptămânile ce vor urma", a mai spus Varadkar.



''Stare de urgenţă'' şi restricţii de circulaţie, anunţate în Bolivia şi Columbia



Bolivia a declarat marţi seara ''stare de urgenţă sanitară'' şi a impus restricţii de circulaţie timp de 12 ore până la 31 martie pentru a opri răspândirea epidemiei de coronavirus, a anunţat un oficial al preşedinţiei boliviene, relatează AFP.

"Acest decret proclamă o urgenţă sanitară naţională şi carantină pe întreg teritoriul bolivian împotriva focarului de coronavirus", a anunţat Yerko Núnez, în cadrul unei conferinţe de presă.

Conform decretului, ''toţi locuitorii din Bolivia trebuie să stea acasă de la ora 17:00 până la ora 05:00 a doua zi'', măsură impusă până la 31 martie.

În Columbia, preşedintele Ivan Duque a declarat marţi ''stare de urgenţă'' până la 31 mai pentru a face faţă răspândirii coronavirusului, măsură ce include izolarea obligatorie a tuturor persoanelor cu vârsta peste 70 de ani.

Un număr de 75 de cazuri au fost depistate marţi în această ţară din America de Sud, care nu a anunţat niciun deces în acest stadiu.

''De vineri, 20 martie (...) până la 31 mai, toţi adulţii cu vârsta peste 70 de ani trebuie să stea acasă, cu excepţia deplasărilor pentru nevoi de consum şi de primă necesitate, utilizarea serviciilor de sănătate, cumpărarea de medicamente şi accesarea serviciilor financiare", a declarat Ivan Duque.

Columbia şi-a închis deja graniţele terestre, maritime şi fluviale până la 30 mai şi a ordonat ca cetăţenii sau rezidenţii străini care sosesc cu avionul să fie supuşi unei perioade de carantină de 14 zile. Cursurile în sistemul de învăţământ public au fost de asemenea suspendate în această ţară.

Primele trei cazuri, confirmate în Kârgâzstan



În Kârgâzstan au fost confirmat primele trei cazuri de infectare cu coronavirus, a anunţat miercuri ministrul Sănătăţii kârgâz, Kosmosbek Cholponbayev, relatează Reuters.

Trei cetăţeni kârgâzi au fost testaţi pozitiv pentru coronavirus după ce au sosit din Arabia Saudită, a menţionat ministrul în cadrul unei conferinţe de presă.

Un prim deces, înregistrat în Turcia



Turcia a anunţat marţi primul deces legat de coronavirus în ţară, unde numărul de persoane infectate a ajuns la 98, relatează AFP.

''Astăzi am pierdut primul pacient în lupta noastră împotriva coronavirusului'', a declarat ministrul turc al Sănătăţii, Fahrettin Koca, în cadrul unei conferinţe de presă. Este vorba de un bărbat în vârstă de 89 de ani.

Cetăţenii australieni au interdicţie să părăsească ţara



Australia le-a ordonat miercuri cetăţenilor săi să nu părăsească ţara, măsură care survine în cadrul eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, relatează AFP.

Premierul australian Scott Morrison a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, o ''interdicţie'' de călătorie în străinătate. ''Dacă încetinim răspândirea, salvăm vieţi. Nu plecaţi în străinătate. Acest consemn este foarte clar'', a adăugat el.



Olanda închide graniţele pentru toţi cetăţenii din afara UE



Olanda va închide graniţele pentru toţi cetăţenii din afara UE, a anunţat marţi premierul olandez Mark Rutte pentru postul de televiziune NOS după un summit prin videoconferinţă cu alţi lideri ai Uniunii Europene, pe fondul pandemiei de coronavirus, relatează Reuters.

Ministerul de Externe i-a sfătuit pe toţi cetăţenii olandezi să evite călătoriile în străinătate, cu excepţia cazului în care acestea sunt strict necesare.

Statele membre ale Uniunii Europene au decis marţi în unanimitate să interzică timp de 30 de zile intrarea în UE a persoanelor care nu sunt cetăţeni ai blocului comunitar, a anunţat cancelarul german Angela Merkel, notează AFP.

Toate ţările membre ale UE 'sunt de acord să impună o interdicţie' de intrare, 'cu câteva excepţii' minore, a declarat cancelarul într-o conferinţă de presă, după summit.



Ce spune Organizația Mondială a Sănătății. Situația în Asia



"Nu ni se întâmplă nouă" este o greșeală mortală! O spun oficialii Organizației Mondiale a Sănătății, care ne îndeamnă să învățăm din experiența celor care au trecut deja, prin lupta crâncenă, cu noul virus. China, Coreea de Sud, și Singapore oferă modele bune de urmat. În aceste state, acțiunile s-au concentrat pe monitorizarea eficientă a răspândirii bolii, pe măsuri severe de izolare, și investiții masivebîn laboratoare de testare.

Tedros Adhanom Ghebreyesu, director general OMS: „Experiențele acumulate de China, de Coreea de Sud, Singapore și de alte state demonstrează cu claritate că testarea agresivă, urmărirea cazurilor de contact, măsurile de distanțare socială și mobilizarea comunităților pot să prevină infecțiile și să salveze vieți."

Îndată ce au relizat gravitatea situației, autoritățile chineze au instituit carantina, astfel că doar în provincia Hubei, aproape 60 de milioane de oameni au fost rupți de restul lumii. Alte provincii au ridicat și ele, la maximum, nivelul de alertă încă din primele zile ale epidemiei.

Capacitățile laboratoarelor de testare au fost extinse, s-au construit spitale provizorii în doar câteva zile.

Guvernul chinez a limitat sever drepturi și libertăți personale ale cetățenilor prin monitorizarea telefoanelor mobile și identificarea facială. Asta a ajutat la controlul răspândirii virusului și la identificarea rapidă a contactelor celor infectați.

Carantina rămâne încă în vigoare, chiar dacă în orașul Wuhan, epicentrul epidemiei, au fost înregistrate marți doar patru cazuri noi.

David Culver, corespondent CNN: „În afara orașului Wuhan, multe alte regiuni au început să ridice restricțiile. După mai bine de șapte săptămâni de carantină, au început să le permită oamenilor să se miște mai liber."

China a raportat miercuri, pentru a doua zi consecutiv, un singur caz de contaminare locală cu noul coronavirus şi 12 cazuri de ''import'', informează AFP.

Noul caz de contaminare locală a fost înregistrat, ca şi în ziua precedentă, în oraşul Wuhan (centru), considerat locul de apariţie a epidemiei la sfârşitul anului trecut, potrivit Ministerului Sănătăţii.

Propagarea virusului a încetinit considerabil în China în ultimele săptămâni în comparaţie cu jumătatea lunii februarie, când numărul cazurilor noi era în fiecare zi de ordinul miilor. Pe teritoriul ţării, au fost raportate până în prezent 80.900 de cazuri.

Oraşul Wuhan şi provincia din care acesta face parte, Hubei, au fost plasate la propriu în carantină începând cu 23 ianuarie, măsură care a avut drept consecinţă izolarea de restul lumii a peste 50 de milioane de persoane.

Autorităţile de la Beijing sunt îngrijorate în ceea ce priveşte riscul reintroducerii epidemiei de către persoanele care sosesc din străinătate, pe măsură ce transmiterea progresează în restul lumii.

Ministerul a contabilizat până în prezent 155 de contaminări importate.

Circa 20.000 de persoane sosesc zilnic în ţară, iar autorităţile de la Beijing au impus o carantină de 14 zile pentru călătorii veniţi din străinătate în hoteluri prevăzute în acest scop.

Ministerul Sănătăţii a anunţat totodată 11 noi decese în decursul ultimelor 24 de ore, bilanţul total al morţilor ajungând la 3.237 în această ţară, cea mai afectată din lume de coronavirus.

Deși, înconjurat de apă, orașul-stat Singapore a adoptat o politică agresivă de combatere a răspândirii virusului, imediat ce China a anunțat lumea de pericol. Călătorii veniți din zonele de risc au fost trimiși în carantină obligatorie și mai multe cămine au fost transformate în centre de izolare. Cei care nu s-au supus au fost sancționați dur.

Cătălin Moscaliuc, rezident român în Singapore: „Au primit o amendă. Unii din ei cred au fost chiar duși la închisoare.”

Autoritățile au organizat un sistem riguros de monitorizare a propagării virusului. Oricine întră într-o clădire publică sau privată este supus unui control al temperaturii. Este obligat să declare datele personale și dacă a vizitat recent țările afectate de pandemie. Dacă o persoană are temperatura mai mare de 37,5 grade, este trimisă în carantină.

Felicia Chiriac, româncă stabilită în Singapore: „Ne-a ajutat pe toți să ne simțim în siguranță, să ne simțim că sunt luate măsuri de precauție, să simțim că situația este în control și nu trebuie noi să panicăm.”

În Singapore școlile și multe dintre companii au rămas deschise. În plus, guvernul a oferit compensații tuturor celor care au înregistrat pierderi din cauza epidemiei. Eficiența măsurilor e confirmată de ultimele statistici oficiale: după aproape două luni de la primul caz, în Singapore se înregistrau doar 226 de persoane infectate și niciun deces.

Și în Coreea de Sud, epidemia a luat o amploare uriașă. Autoritățile au impus restricții de circulație în zonele afectate dar, cel mai important, au creat aproape 100 de laboratoare de testare. În acest moment, aproximativ 20.000 de oameni sunt testați zilnic, iar rata de deces e de 0,7%, față de cele 3,4 procente anunțate de OMS la nivel global.

