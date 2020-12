Orașul din România care are un brad de Crăciun de 100.000 de euro. „E fantastic, mie îmi place”

De 1 Decembrie, spiritul sărbătorilor de iarnă a pus stăpânire pe mai multe orașe din țară. Mii de luminițe au împânzit străzi întregi și brazi falnici străjuiesc zone centrale, în așteptarea Crăciunului.

Oamenii care au venit să facă primele fotografii au lăsat deoparte prudența şi regula distanţării.

La Iași, în mâinile unui băiețel de numai doi ani a stat puterea de a îmbrăca oraşul în straie de sărbătoare.

Tată: Am venit să vedem luminiţele.

Reporter: O să îi povestiţi copilului, când o să fie mare, că a aprins luminile într-un an special?

Tată: Desigur, cum să nu?

Zona pietonală, scăldată în lumini colorate, a prins imediat viaţă. Oamenii, curioşi, au ieşit din case şi s-au întrecut în fotografii pentru reţelele de socializare.

Decorul de poveste poate fi imortalizat până anul viitor, inclusiv în 24 ianuarie.

Şi la Târgu Jiu a fost o seară specială. Luminiţele au fost aprinse de o tânără semiparalizată de la naştere, care niciodată nu ajunsese în centrul oraşului pentru a admira instalaţiile de sărbătoare.

Alexandra Ciobanu: A fost o surpriză tare plăcută pentru mine şi o onoare imensă pe care nu credeam că o voi trăi, nu cred că pot descrie sentimentul în cuvinte.

Reporter: Cum ţi se pare că arăta centrul?

Alexandra Ciobanu: E o atmosferă magică, nu îmi închipuiam că arată aşa frumos.

Sute de oameni au vrut să vadă faimosul brad în valoare de peste 100.000 de euro, cumpărat în 2016. În ultimii trei ani, acesta a fost înlocuit cu un pom natural.

Localnic: E fantastic, mie îmi place.

Reporter: Merită banii?

Localnic: Eu cred că da.

Localnic: "100.000, e frumos. Are 100.000 de beculeţe?"

Localnic: "O investiţie enormă pentru oraşul ăsta, mai bine un brad natural dacă îl puneau. Aşa e Crăciunul, cu un brad natural, verde, frumos."

Oamenii se pot bucura de acest brad pentru mai bine de o lună de acum încolo.

La Ploieşti, şefa secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul Judeţean a adus bucurie prin simplă apăsare a unui buton. Pentru că nu puţini au fost cei care au aşteptat ca milioanele de beculetze care împânzesc oraşul să fie aprinse.

Localnic: "Mi-a plăcut foarte mult acest brad mare, culorile n-au fost la fel ca anul trecut şi foarte frumos acest peisaj."

Dincolo de bucuria acestor zile, medicii ne sfătuiesc să nu uităm să avem grijă de noi şi de cei dragi.

Gabriela Nacu, Medic primar ATI: "Oamenii ar trebui să nu uite că nu este un an obişnuit, să nu uite că nu este un an prin care să mai fi trecut prin momente d-astea grele. Merită să facem un sacrificiu un an pentru a-I avea alături de noi pe cei dragi mulţi ani înainte."

În plus, străzile au fost impazite de poliţişti şi jandarmi, care au încercat să îi convingă pe oameni să păstreze distanţa fizică şi să poarte masca de protecţie.