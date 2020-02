Brad vechi de 500 de ani, candidatul României pentru titlul de „Copacul European al Anului"

Începând de sâmbătă şi până la sfârşitul lunii oricine poate vota cel mai frumos arbore european, prilej numai bun să susţinem "candidatul" din România.

În această competiţie, 16 copaci au fost înscrişi de tot atâtea țări, iar cel care va primi cele mai multe voturi va fi desemnat „Arborele European al Anului ".

Din ţara noastră, în cursă a intrat un brad din Mărginimea Sibiului, înalt de aproape 40 de metri şi cu o vârstă de 500 de ani.

"E uriaş."

Bradul multisecular din Munţii Cindrel se află la doar 18 km depărtare de comuna Gura Râului. Bradul Ciobanului sau Bradul Gros cum îi mai spun oamenii locului are în spate o legendă fermecătoare.

Călin Ghiță, primarul comunei Gura Râului: „Acest copac a rămas moştenire de la moşii şi strămoşii strămoşilor noştri care printr-o legendă se spune că un ciobănaș avea oiţe şi văzând că vine vreme mare, tunete şi fulgere s-a adăpostit sub brad. A băgat capul în cojoc, s-a încălzit, a adormit şi când s-a trezit nu şi-a mai găsit oile. Inspiraţia i-a venit imediat pe moment, să se urce în vârful bradului şi le-a zărit într-o poieniţă."

Arborele impresionează şi prin dimensiunile sale.

Vasile, pădurarul lângă brad şi îl îmbrăţişează: „Acest brad a mai fost măsurat de oameni prin îmbrăţişări. Să-l îmbrăţişeze, câţi oameni pot să-i dea roată prin îmbrăţişare. A fost undeva aproximativ 6-7 oameni care i-au dat roata prin îmbrăţişare, l-au putut cuprinde."

Dumitru Câmpean, localnic: "Este mândria satului. Este cel mai reprezentativ brad din munţii noştri, cred că în multe părţi nu mai vezi aşa brazi groşi."

Vasile Berbescu, lucrător silvic: „Este aerul curat de aici, este o zonă foarte liniştită, o zonă în care vin mulţi cu drag, le place, vin să vadă şi bradul."

Bradul din Gura Râului atrage atenţia şi asupra pericolului dispariţiei ultimelor păduri multiseculare din Europa, spun cei care l-au propus în competiţie.

Gabriela Manea, reprezentant Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti: „Este şi un arbore spectaculos, are câteva sute de ani şi o anvergură a trunchiului şi a rădăcinilor care ies la suprafaţa extraordinar de mare."

Paul Bordaș, reprezentant Casa de Cultură a Sudentilor Bucureşti: „L-am remarcat, am stat de vorbă cu oamenii şi am spus că neapărat trebuie promovat acest monument al naturii."

Alte 15 ţări din UE au vor să câştige titlul de „Tree of the year 2020".

Oricine doreşte, poate intra pe site-ul oficial al concursului şi poate vota doi arbori, dar poate afla şi povestea din spatele fiecărui copac. „European Tree of the Year" are o istorie de un deceniu.