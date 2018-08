Oamenii dintr-un sat din Mureș, disperați din cauza unui urs care le atacă oile. ”L-am văzut cum o mânca”

Proprietarii unor stâne din Mureş sunt disperaţi pentru că un urs ataca oile şi nu se mai sperie nici de câini, nici de prezenţa oamenilor.

Toată vara a făcut ravagii, iar acum a luat o oaie chiar din fața ciobanilor. Fermierii au alertat paznicii de vânătoare care încearcă să găsească o soluţie.

Luni, puţin după ora 10:00, un urs a atacat una dintre stânele de la marginea localităţi Acătări. Ciobanul povesteşte şocat că a văzut cum animalul a prins o oaie, a rupt gardul şi a fugit cu ea spre pădure.

Mathe Todor Csongor, proprietar stână: "Am auzit că lătra câinele şi când am venit, am văzut că a rupt strunga, am văzut cum mânca oaia. Era mare, avea sigur 400 de kilograme, era negru."

Oamenii sunt disperaţi şi spun că toată vara au stat de pază la stâne.

Vânătorii spun că este posibil ca ursul să revină. Deocamdată nu a rănit pe nimeni, însă dacă este încolţit, poate să atace şi oamenii. O soluţie ar fi - spun vânătorii - împuşcarea lui, cu derogare de la Ministerul Mediului sau tranchilizarea şi mutarea animalului într-o zonă sălbatică a pădurii, cât mai departe de aşezările omeneşti.

