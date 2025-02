Ministrul Mediului a trimis Corpul de control la Romsilva. ”Vreau să știu exact ce lichidități sunt în vistierie”

Fechet spune că vrea să ştie exact ce lichidităţi sunt acum în vistieria Romsilva şi cum au fost gestionate fondul de regenerare a pădurilor şi cel dedicat construirii de noi drumuri forestiere. Potrivit ministrului, este „tot mai aproape” momentul în care Romsilva va avea un nou Consiliu de Administraţie.

„Romsilva are nevoie de un T zero. Începem prin a da pe faţă tot ce a fost pus, în zeci de ani, în cârca Regiei Naţionale a Pădurilor. Am trimis Corpul de control la sediul central al Romsilva, ca să avem o imagine şi mai clară, negru pe alb, a modului în care a fost administrată Regia, cel puţin în ultimii cinci ani.

Transparenţa e un principiu la care ţin foarte mult, aşa că vreau ca toţi să ştim exact ce lichidităţi sunt acum în vistieria Romsilva şi cum au fost gestionate fondul de regenerare a pădurilor şi cel dedicat construirii de noi drumuri forestiere. De asemenea, vom afla ce sume a plătit Regia pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor, atât în regim propriu, cât şi cu firme specializate, dar şi ce cheltuieli juridice a făcut”, afirmă ministrul Mediului.

Mircea Fechet anunţă că „în maximum 10 zile”, vor fi date „primele concluzii” despre modul în care au evoluat anumiţi indicatori macroeconomici din 2020 şi până în prezent şi se va înţelege ce s-a întâmplat la nivelul direcţiilor silvice din punctul de vedere al productivităţii şi cheltuielilor de personal.

Fechet: ”Nu dau înapoi, nu există cale de întors”

„Apoi vom putea să analizăm în detaliu zonele - problemă. Şi voi lua noi decizii. Sunt multe, foarte multe astfel de zone în care mi-aţi semnalat că Romsilva a deraiat de la activitatea de bază, de administrare a pădurii; primesc în continuare, zilnic, zeci de mesaje din partea angajaţilor Romsilva, aproape judeţ cu judeţ, care îmi dau noi indicii despre cum a fost secătuită Regia, în timp ce pădurarii au fost lăsaţi să se descurce aşa cum poate fiecare: fără haine, fără combustibil, fără mijloc de transport, însă cu aceleaşi sarcini de serviciu, ba chiar suplimentare. Îmi cereţi un singur lucru: să facem dreptate, cu toată opoziţia celor care au crezut că au înnodat iţele în beneficiul personal şi pentru totdeauna. Nu dau înapoi, nu există cale de întors!”, a declarat ministrul Mediului.

Fechet a anunţat că este „tot mai aproape” momentul în care Romsilva va avea un nou Consiliu de Administraţie (CA) şi că a publicat pe site-ul Ministerului Mediului proiectul prin care intră în linie dreaptă selecţia membrilor din CA-ul Regiei, pentru perioada 2025 – 2028.

„Noua conducere a Romsilva va fi evaluată în funcţie de 48 de indicatori de performanţă, financiari şi nefinanciari, care, în măsura în care vor fi aplicaţi cu acurateţe şi responsabilitate, vor asigura nu doar redresarea Romsilva, ci şi dezvoltarea Regiei la nivelul pe care îl aşteptăm cu toţii şi pe care îl merită pădurile noastre. CA-ul Regiei va da socoteală în funcţie de cum va reuşi să crească productivitatea muncii şi marja netă a profitului, dar şi în funcţie de modul în care va scădea consumul de energie electrică şi gaz faţă de anul 2024, cu ţinte clare”, a spusţinut ministrul Fechet.

Totodată, a mai afirmat oficialul, membrii Consiliului de Administraţie vor răspunde pentru deciziile pe care le vor lua pentru a îmbunătăţi activitatea Romsilva şi a îndeplini anumite obiective specifice.

”Avansăm cu planul ambițios de reorganizare a Romsilva”

„Din lista celor mai importante amintesc: supravegherea video şi montarea barierelor de acces pe 50% din suprafaţa fondului forestier, întabularea sau înscrierea provizorie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a 60% din suprafaţa de fond forestier proprietate publică a statului, creşterea volumului de lemn de foc, pus la vânzare anual, de la 1,9 milioane metri cubi la 2,5 milioane metri cubi, creşterea numărul de depozite permanente în judeţele deficitare în păduri, la nivel naţional, de la 35 la 46, construirea a 200 de kilometri noi drumuri forestiere în termen de 4 ani, crearea unui magazin virtual pentru vânzarea directă a lemnului de foc, a produselor nelemnoase şi serviciilor prestate, realizarea unei aplicaţii mobile cu date generale de prezentare a parcurilor naţionale / naturale, menţinerea patrimoniului genetic al cailor de rasă în Herghelia Naţională, gestionarea optimă a produselor de nişă, cu valoare deosebită (trufe, fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale), creşterea cu 40% a numărului de persoane implicate în activităţi educative, de promovare şi activităţi practice, faţă de nivelul din 2024.

„În cel mult trei luni, sper să finalizăm toate procedurile de selecţie a noului CA, iar între timp avansăm cu planul ambiţios de reorganizare a Romsilva, de la structura centrală până jos, fără să afectăm activitatea celor care se dedică pădurii şi asigurându-le tot ce acum le lipseşte ca să-şi facă treaba”, a mai afirmat Mircea Fechet.

În 22 ianuarie, Mircea Fechet spunea că sunt persoane din Romsilva care, la pensionare, primesc o primă de 500.000 de lei, echivalentul a 100.000 de euro. Ministrul aprecia că este ”halucinant” faptul că exprimarea din Contractul Colectiv de Muncă spune ”10 salarii brute, luate în cuantum net”. „Puteaţi să spuneţi 20 de salarii, că măcar discutam sincer unii cu ceilalţi”, afirma ministrul.

În urmă cu o săptămână, Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a organizat un amplu protest la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, faţă de campania de presă iniţiată de ministrul Mircea Fechet în scopul discreditării Regiei Naţionale a Pădurilor şi compromiterii publice a angajaţilor Romsilva. Silvicultorii i-au cerut ministrului să înceteze această campanie de denigrare şi acţiunile de „defăimare şi umilire” a personalului silvic.

Ulterior protestului, ministrul Mircea Fechet a anunţat că a pus în consultare, pe site-ul Ministerului Mediului, propunerea de Ordonanţă de urgenţă prin care se aduc modificări Statutului Personalului Silvic în sensul aplicării „principiului echităţii”.

„Mai exact, eliminăm în primul rând bonusurile de pensionare neruşinate, care au pus presiune pe bugetul Regiei până a ajuns la fundul sacului. Să te premiezi cu zeci sau sute de mii de euro doar pentru că ieşi din activitate, în condiţiile în care activitatea aduce pierderi (şi ce pierderi!), arată o ruptură de realitatea din România, a oamenilor de bun-simţ şi de bună-credinţă! Scoatem de pe listă şi beneficiile care, deşi bine intenţionate, nu şi-au atins scopul şi, de-a lungul anilor, s-au transformat în surse suplimentare de venit nemeritat”, afirma ministrul Fechet.

De asemenea, potrivit ministrului, sunt corelate prevederile cuprinse în Statutul Personalului Silvic cu cele din noul Cod Silvic, publicat în Monitorul Oficial la începutul anului, în ceea ce priveşte drepturile salariale ale personalului silvic.

„Reducem simţitor din cheltuieli, iar eu mă aştept să resuscităm repede bugetul Regiei, în aşa fel încât toate salariile să poată fi plătite la termen, iar activităţile din teren şi cele conexe să se poată desfăşura fără sincope. (...). Pasul următor este să ne asigurăm că şi Contractul colectiv de muncă de la Regie elimină primele şi sporurile absolut nejustificate, din cauza cărora s-a adunat la Romsilva un munte de abuzuri, frustrare şi nedreptate”, mai menţiona ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

