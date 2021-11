“Mă trezesc, mă duc la școală, vin acasă, îl bandajez pe tati”. Cum arată dorințele de Crăciun ale unor copii nevoiași

Mai sunt câteva zile până începe luna cadourilor, iar oameni cu suflet mare au pregătit daruri nu doar pentru membrii familiei, ci și pentru semenii mai nevoiași.

În județul Mureș, de exemplu, zeci de scrisori trimise la adresa lui Moș Crăciun au fost preluate de ajutoarele Moșului. Printre ei, și o tânără de 21 de ani, aleasă cea mai frumoasă femeie din România. În curând va reprezenta țară noastră la cel mai important concurs de frumusețe din lume.

"Dragă Moș Crăciun, mă numesc Vlad și aș dori foarte mult, dragă Moșule, dacă se poate, haine și încălțăminte pentru școală…".

Sunt fragmante din scrisoarea lui Vlad, un băiețel din comună Râpă de Jos, județul Mureș. Își dorește și un laptop, ca să poată participa la cursuri atunci când școala se mută online. L-ar folosi împreună cu sora și fratele său.

Dacian Oprea, preot: “Sunt niște copii cuminți care în weekend lucrează. Din păcate, tatăl lor suferă de o boală, iar din această cauza el nu poate umbla, nu poate merge”.

Vlad: “Mă trezesc dimneața la șapte, mă duc la școală, vin la trei acasă, îl bandajez pe tati”.

Nicușor: „Eu azi am dus lemne din grădină, cu căluțul și am ajutat-o pe mami să facă paturile.”

Nicoleta: „Am făcut curățenie prin ograda, am ajutat o pe mama la curățenie, am făcut paturile, am spălat vasele”.

O parte dintre dorințele transmise de copii lui Moș Crăciun au fost îndeplinite cu ajutorul acestei tinere. Numele ei este Carmina Cotfas, e studentă la Istorie și a fost aleasă în august cea mai frumoasă femeie din România. În curând, va concura pentru titlul de "cea mai frumoasă femeie din lume", în Israel, la Miss Universe 2021.

Carmina Cotfas, Miss Universe România: „M-am bucurat foarte mult să aflu că sunt și studiosi, cuminți, am rămas foarte impresionată de ei. Mă bucur că am avut ocazia să îi întâlnesc și sper cu adevărat să le pot urmări transformarea să le urmăresc cum cresc sunt niște copii minunați.”

Alături de Carmina, cu brațele pline de pachete a venit și o sportivă de performanță, campioană națională la călărie.

Marisa Mureșan: "Merită să trăiască viață pe care și-o doresc și să îndeplinească visele la care visează probabil în fiecare seară când se pun în pat la culcare".

Cu ajutorul campaniei "Dragă Moș Crăciun", cadourile mult-visate au ajuns la mai mulți copii sărmani, cu rezultate bune la școală.

Natalia Lazăr, inițiator campanie: "Sunt atât de triști și rușinați și sunt copii care își dau silința, își ajută părinții, merg la școală, asta ne a impresionat cel mai mult".

Oricine dorește să transforme în realitate dorințele copiilor din familii sărmane poate deveni unul dintre ajutoarele lui Moș Crăciun.