La 14 ani, se luptă cu o boală gravă și are nevoie de ajutor. Puteți dona și prin SMS

Petrache Rafael Mihail, în vârstă de 14 ani, a fost diagnosticat cu Osteosarcom și are nevoie urgentă de tratament în Turcia, pentru chimioterapie și operație de extirpare a tumorii.

După ce în ultimii 2 ani a trecut prin mai multe operații și chimioterapie, familia a rămas fără fonduri și are nevoie de ajutor pentru a continua tratamentul.

Băiatul ar urma să fie operat în Turcia, la clinica Koc University, însă are nevoie de suma de 40.000 de euro.

În acești bani intră chimioterapia și operația de extirpare a tumorii, scrie Salvează o Inimă.

Puteți dona 2 euro prin SMS, trimițând textul Mihail la numărul 8832.

De asemenea, puteți dona și în cont :

Denumire entitate: Asociația “SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați numele de familie (Petrache) al copilului pentru care faceți donația.

Povestea lui Mihail, spusă de familie:

”În noiembrie 2016 au început durerile la tibie. Noi am crezut, fiind copil, că s-a lovit, cum se întâmpla adesea cu copiii. Dar, a fost nevoie ca în decembrie să mergem la spitalul Grigore Alexandrescu din București. Aici i s-a efectuat un CT și a fost suspectat de tumoare.

Am mers și la spitalul Baltazar. Acolo i s- a spus că este o fisură și i-au pus piciorul în ghips. După două săptămâni, când am fost la control, au dat ghipsul jos și a ieșit o malformație suspectă. Am fost trimiși înapoi la Grigore Alexandrescu, unde ni s-a spus că poate să fie de la ceva banal până la ceva foarte grav, să fie nevoie de operație.

Pentru a vedea ce este am vrut să ne internăm acolo, că avea dureri foarte mari, și ne-au zis că nu au locuri și că trebuie să venim peste 3 zile. În acest răstimp, ne-am hotărât să mergem în Turcia. În data de 04.03.2017 am ajuns în Turcia pentru efectuarea analizelor preliminare în vederea CT RMN şi biopsie, cum e nevoie pentru un diagnostic corect.

Ni s-a confirmat, din păcate, ceea ce n-am fi vrut să auzim, că suferă de Osteosarcom. În 17.03.2017 ne-am internat la KOC, unde am urmat 4 ședințe de chimioterapie, apoi o operație la genunchi și i s- a pus o proteză electronică care se poate lungi.

Au urmat încă 2 şedinţe de chimioterapie, iar în 20 noiembrie ne-am întors acasă. Totul părea bine. Însă, în luna iunie (2018), a apărut o infecție la genunchi și a fost tratat cu antibiotic până în aprilie 2019.

Starea s- a agravat, în sensul că a început să curgă infecția și l-au operat pe 03.05.2019. În urma consultului ortopedic, radiografie, CT, biopsiei şi PET CT, i s-a pus diagnosticul de recidivă de Osteosarcom la mână.

A fost nevoie de un tratament de chimioterapie și, evident, operație.

Acum este peste puterile noastre financiare să mai continuăm tratamentul și să achităm o nouă operație copilului nostru Mihail Rafael pentru a-i salva viața. Facem un apel la dumneavoastră și vă cerem sprijin! Vă rog din inimă să fiți alături de noi, sunteți singura noastră șansă! Bunul Dumnezeu să vă dăruiască înmiit și să vă binecuvânteze!”