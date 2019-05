O fetiță de 2 ani se luptă cu o tumoră și are nevoie de ajutor. Puteți dona prin SMS

La aproape 2 ani, Adelina Mitronici se luptă cu o tumoră și are nevoie de tratament în străinătate pentru a supraviețui acestei încercări.

În luna martie, fetița a fost diagnosticată cu Tumora Wilms sau Nefroblastom masiv al rinichiului drept. Tumoarea este atât de mare (15 cm) încât acoperă și afectează toate organele interne, scrie Salvează o Inimă.

Din păcate situația este foarte gravă. Adelina a slăbit foarte tare, face mereu crize de febră, situația pe zi ce trece se înrăutățește. Unica ei șansă este un tratament și o intervenție în afară țării care necesită resurse financiare de carefamilia nu dispune peste 30.000 de euro doar intervenția și investigațiile.

”Nu vă putem reda ce se întămplă în sufletul nostru, suntem distruși, nu ne imaginăm viața fără micuța noastră. Vă implorăm din suflet să ne ajutați, viața fetiței mele este în mare pericol și orice zi așteptată este ne agravează și mai tare situația.” a declarat mama micuței cu lacrimi în ochi.

Pentru a dona 2 euro, trimiteți un SMS la 8832 cu textul ADELINA

Numarul de SMS 8832 este valabil in perioada 15 Mai 2019-31 mai 2019. Suma alocata cauzei este de 2 Euro. Nu se percepe TVA pentru donatiile de pe abonament. In retelele Telekom, Orange si Digi Mobil, pentru cartele preplatite, TVA-ul a fost retinut la achizitionarea creditului. Pentru donatiile de pe cartelele preplatite, in reteaua Vodafone, utilizatorii nu platesc TVA. Numar oferit gratuit cu sprijinul Asociatiei Salvează o inimă.

Donații se pot face și:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați numele de familie (Mitronici) al copilului pentru care faceți donatia!