Isteria „mystery box” a prins și în România, iar influencerii au deja succes cu asta. Pentru cumpărători, e însă o loterie

„Cutia misterioasă”, sau varianta modernă a lozului în plic, are mare succes la românii cu mult umor.

Aceștia cumpără, de curiozitate, colete neridicate de diverși oameni, după ce le-au comandat de la giganții comerțului. Cutiile de diverse valori sunt revândute de aceștia din urmă unor terți, care le fixează un preț pe kilogram. Amuzant este că oamenii plătesc fără să știe pentru ce.

Client: „Am aici cel mai scump mystery box cu dulciuri din România, oameni buni, costă 600 de lei! Fără un ban. Sunt 30 aici, în total? Aaa, uite, mă, ciocolată, mă, asta am încercat-o deja, oameni buni, pe un video.”

Zeci de influenceri români deschid cutii misterioase, comandate pe site-uri sau primite pentru testare. Unii par să fi dat lovitura, ceea ce îi promovează, desigur, pe comercianți! Alții arată ce s-a ales de investiția lor.

Influencer: „Am cumpărat mystery box-uri de o mie de lei și haideți să vedem ce-i înăuntru. Sunt fake, ia uitați-vă cum se desfac. Mamăăă, uitați-vă cum arată...”

Coletul-surpriză este o manevră de marketing pe care au preluat-o și micii antreprenori. Cumpărătorii cunosc doar domeniul — jucării pentru câini, farduri, parfum, lenjerie, electronice mici, accesorii pentru grădină.

Iuliana Vlad, administrator: „Azi am primit o comandă de mystery box gotic și am vrut să vă arăt ce punem. Statueta little souls, colierul luna însângerată, cercelul pe ureche al dragonului.”

Loteria cutiilor neridicate

Însă dorința clienților de a fi surprinși a mers și mai departe! Au apărut și la noi magazine online și fizice care vând exclusiv colete respinse de clienți ori rătăcite pe drum, pe care marile platforme comerciale le vând en-gros unor intermediari.

Ștefan, vânzător: „Au fost achiziționate la licitație și noi le vindem la kilogram”.

Reporter: Cine sunt clienții voștri?

Ștefan, vânzător: „Familii, cupluri și individualiști care se ocupă cu revânzarea.”

Prețul pleacă de la 89 de lei kilogramul, însă scade cu cât cumperi mai mult. Clienții știu că nu pot returna cutia aleasă, iar ce găsesc înăuntru e o loterie. De multe ori, conținutul e posibil să nu satisfacă nici costul cutiei, nici preferințele cumpărătorului.

Cumpărător: „Pe acolo cred că se situează conceptul ăsta, pentru că dacă ai noroc să-ți pice ceva interesant, o să revii pentru că-ți dă un sentiment de dopamină, «oare ce-i acolo?»”

Corespondent PROTV: „Pentru că multe cutii-surpriză vor ajunge pe rețelele de socializare, magazinul are și un spațiu de unboxing — deschis și filmat. O cutie... încă o cutie și încă o cutie... o pungă vidată...”

Pentru 160 de lei, reporterul a primit 3 costume de vrăjitoare - același model și aceeași mărime, 3 pălării, 30 de unghii false, 4 cutii de carton și 9 pungi. Plus o porție de râs.

