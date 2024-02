Investiții de milioane de euro în renovare, dar și locuri în paragină. Cum se pregătește litoralul pentru vacanța de 1 Mai

În unele locuri se fac investiții de milioane de euro pentru ca totul să fie gata înainte de vacanța de 1 Mai. La polul opus, alte locuri par abandonate.

Într-un hotel de trei stele din Mamaia se lucrează cu spor. Vor fi modernizate complet toate cele 180 de camere, bucătăria și terasa. Investițiile depășesc un milion de euro.

Lahme Bolat, manager hotel: ”Am renovat începând de la restaurant în totalitate, am făcut unele schimbări pentru că avem un bufet suedez, micul dejun, partea de draperii, perdele, șezlongurile pe plajă".

Pentru ca hotelul să fie pus la punct înainte de vacanța de 1 Mai, au fost angajați și 20 de muncitori străini.

Se fac modificări și în restaurante. Un local din Constanța va avea o bucătărie mai mare.

Rodica Papatanasiu, reprezentant restaurant: ”Luăm totul de la zero, an de an încercăm să venim cu noi investiții, inclusiv sala și tot ce ține de aranjamente, încercăm să ne reinventăm".

Din păcate, puține locuri vor avea o față nouă.

Femeie: ”Arată jalnic. În paragină terasele”.

Bărbat: ”În extrasezon, ca după o iarnă grea. Deplorabil”.

80.000 de turiști sunt așteptați pe litoral de 1 Mai

Cert este că turiștii au început deja să-și rezerve sejurul de 1 Mai.

Ștefan Necula, managerul unei agenții de turism: "Și anul acesta se va menține în trendurile anilor trecuți. Probabil, undeva la peste 80.000 de turiști vor fi pe litoral".

În Mamaia, unii operatori cern nisipul, ca să devină fin. În alte locuri însă, operațiunea este mai grea, pentru că furtunile din ultimele luni au cimentat pur și simplu suprafețe întregi. În schimb, în sud, zeci de hectare de plajă sunt încă neatribuite.

În lipsa zăpezii și cu temperaturi tot mai mari, hotelierii și proprietarii de pensiuni de pe Valea Prahovei înnoiesc și ei zonele de relaxare în aer liber.

Ciprian Stanciu, administrator hotel: "Am amenajat două terase cu vedere spre masivul Bucegi unde vom avea saună, jacuzzi, poate și un ciubăr și bineînțeles pentru zilele însorite câteva șezlonguri".

Într-o unitate de cazare din Azuga locul ornamentelor de iarnă a fost luat de jocuri interactive.

Romeo Almășan, administrator hotel: ”Scoatem afară jocurile de exterior, șahul în mărime naturală, mini-golful".

Meteorologii anunță temperaturi blânde în perioada următoare.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 26-02-2024 19:42