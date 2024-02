Vreme de primăvară pe litoral. Faleza Cazinoului din Constanța a fost plină de turiști

După ce au făcut fotografii și s-au bucurat de briză, oamenii s-au așezat la masă. În cherhanale, peștele a sfârâit pe plită cât a fost ziua de lungă. Vedete în farfurii au fost calcanul, chefalul și saramura de crap.

Soarele și briza plăcută, de primăvară, au atras o mulțime de turiști pe litoral.

Alexandra Bedregeanu, managerul unui hotel din Eforie Nord: „Ne bucurăm de un grad de ocupare de 100%. Vremea frumoasă a contat foarte mult. Avem rezervări până la finalul săptămânii viitoare inclusiv".

Rețeta unui weekend perfect a fost completată de mesele bogate din restaurante. Cel mai cerut a fost peștele.

Sorin Rusu, bucătar: „Avem un crap sălbatic de Dunăre, scrumbia a început foarte bine să se vândă în această perioadă, somn, biban de mare, calcan. Necesită foc mic, 30 de minute gătire și totul va fi perfect".

Bucătarii abia au făcut față comenzilor.

Otilia Ropotan, bucătar: „Avem borșul pescăresc, am gătit 200 de litri, plus 100 de litri de borș de sturion și de perioșoare, de pește. Am crap, scrumbie, stavrid și guvid”.

Cel mai comandat preparat este platoul pescăresc. Conține stavrid proaspăt de Marea Neagră, midii, icre de crap și de știucă și rapane pe plită încinsă. Platoul este potrivit pentru două persoane și costă 150 de lei.

La orele prânzului, cu greu se mai găsea o masă liberă.

Turist: „Nu știu dacă am avut vreodată așa vreme în februarie, foarte frumoasă, de asta am și ieșit din casă”.

Turist: „Un file de crap sălbatic, aici se mănâncă extraordinar de bine, icre și hamsie”.

Pe litoral, săptămâna aceasta vor fi temperaturi de primăvară.

