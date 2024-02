Înghețata se vinde tot mai bine și iarna. Aroma de panettone sau țuică de prune, la mare căutare. Ce spun medicii

Cererea în sezonul rece a crescut constant cu cel puțin 15 procente. Potrivit datelor Eurostat, cei care au afaceri în domeniu au urcat România pe locul 9 în topul celor mai mari producători de înghețată din Uniune.

Raluca Deneș a deschis o mică gelaterie în centrul Capitalei, chiar la începutul iernii, în decembrie. De atunci, spune ea, nu a trecut nicio zi în care să nu aibă clienți.

Raluca Deneș, proprietarul unei gelaterii: „Cum avem un pic de soare și nu numai, și pe ninsoare au venit tot pentru înghețată. Chiar și de 1 decembrie când am deschis, am avut pasionați de gelato în gelaterie”.

Și la nivelul marilor companii se vede o creștere în numărul clienților care nu țin cont de vremea de afară atunci când au poftă de o înghețată bună. Mai ales că tot mai multe gelaterii au mese în interior și vând, pe lângă înghețată, clătite, prăjituri și băuturi calde. Reprezentanții unui lanț de gelaterii, de pildă, spun că au ajuns ca într-un weekend de iarnă să vândă aceeași cantitate de înghețată ca într-o zi de vară.

Claudiu Niculae, managerul unei gelaterii: „Noi preparăm gelato artizanal care se pregătește din trei în trei ore sau de câte ori este nevoie pentru a-l servi clientului. De exemplu, în perioada de iarnă am avut o înghețată cu panettone, a fost foarte vândută și foarte bine apreciată de către clienți”.

Dacă vara se vând foarte bine aromele de fructe și variantele mai ușoare, cu mai puține grăsimi, iarna sunt foarte căutate înghețatele cremoase, consistente, cu arome mai puternice, precum ciocolata, fisticul și caramelul. Și cei care livrează la domiciliu au vânzări mari.

Adrian Mengheș, proprietarul unei gelaterii cu livrare la domiciliu: „Aici, vă și arăt, am comenzile pentru mâine pe care le-am așteptat până la ora aceasta. Acolo sunt parfeurile, le vedeți cum arată. În ultimii patru - cinci ani este o crește cu 10, 15%, de la an la an. Noi am simțit o creștere a vânzărilor după sărbători. După Sfântul Ion, Revelion au venit comenzi din ce în ce mai multe față de anii precedenți”.

Medicii spun că nu trebuie să ne ferim de înghețata iarna, iar ideea că provoacă roșu în gât este doar un mit. Dimpotrivă, înghețata sau o băutură rece pot ameliora senzația de durere și inflamația în gât.

Dată publicare: 08-02-2024 21:02