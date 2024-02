Pe litoral a fost desemnat cel mai curajos "urs polar". Mai mulți tineri au concurat în apa înghețată din Constanța

Câștigători sunt trei tineri care au reușit să stea vreme de 8 zile în total aproape 3 ore și jumătate în marea rece ca gheața.

Duminică, în ultima zi toți concurenții au rezistat 30 de minute în apa care a avut doar 6 grade celsius. Dincolo de ambiția personală premiile pe care le vor primi cu toții la vară cu siguranță îi vor încălzi!

Concursul a început în urmă cu trei săptămâni cu 10 temerari. Duminică, în ultima zi, au rămas doar șase. Au intrat curajoși în apă atât de rece, încât parcă-ți îngheța inima numai uitându-te, de pe mal, la acești oameni.



În ultima zi, concurenții au parte de vreme bună, cu mult soare și 11 grade în termometre. Apa mării are 6 grade celsius. Au fost și zile în care curajoșii au avut de înfruntat o vreme rece cu temperaturi sub limita înghețului.

Pentru a rezista cât mai mult, concurenții au stat cu mâinile ridicate, iar în bătaia soarelui, cele 30 de minute s-au scurs mai repede și mai...suportabil.

Unii au ieșit aproape...înghețați.

Reporter: Care a fost cea mai grea zi?





Lucian Cristocea, concurent: ”Cred că a treia, unde am avut valuri foarte puternice, curenți, vânt, a fost și zăpadă atunci, a fost rău, foarte rău.În prima zi am vrut să stau 5 minute, am ajuns să stau juma de oră și am zis hai că se poate!"



Ştefan Andrei, organizator: "Având în vedere că anul trecut am făcut în decembrie, a fost vremea mult mai caldă decât anul acesta. Apa mării anul trecut avea în jur de 10 grade, anul acesta, în medie, 4".

Pe toată durata concursului, participanții au fost supravegheați atent de pe mal, de salvamari.



Alexandru Vizireanu, salvamar: "I-am asistat din prima zi, avem echipamentul pregătit de ice rescue, toată lumea este safe nu a fost până acuma nicio intervenție."

Cei trei tineri care s-au clasat pe locul 1 au primit un abonament la SPA timp de un an și un curs de kite, iar restul participanților - șezlonguri gratuite vreme de o lună, la vară. Atunci, sub soarele arzător și cu o bere rece lângă ei, își vor aduce aminte de aceste zile de grele încercări.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 04-02-2024 18:06