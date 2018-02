Flashmob pentru un băiețel care s-a îmbolnăvit grav după înțepătura unei insecte

Lecţie de solidaritate impresionantă, joi, la Galaţi. Copiii din mai multe grădiniţe au participat la o acţiune de tip flash-mob pentru a îndemna comunitatea să îl ajute pe colegul lor, Teo, de trei ani şi nouă luni.

Băieţelul suferă de o bolă rară, dobândită, cel mai probabil, în urma unei înţepături de insectă. El are nevoie de un implant la nivelul nervilor, care va fi făcut la Viena şi care costă 25.000 de euro.

Peste o sută de copii au participat la flash-mobul organizat pentru a-l ajuta pe Teo. Au dansat, apoi au desenat şi s-au jucat, dar, în acelaşi timp, au atras atenţia asupra necazului colegului lor. Băieţelul este bolnav de un an şi jumătate şi are nevoie urgentă de o intervenţie chirurgicală pe creier.

Cei care vor, în continuare, să îl ajute, pot dona doi euro printr-un SMS cu mesajul TEODOR, la numărul 8832.

Mihaela Lupea, mama lui Teo: „Am fost într-un concediu la mare împreună cu soţul şi cu el, ne-am întors. S-a manifestat printr-o răceală, mai exact i-a fost pus diagnosticul de pneumonie. A fost internat într-o zi de joi, iar duminică noaptea a vomat întreaga noapte şi luni dimineaţă a paralizat integral. Nu stătea în fund, nu vorbea. Cel din Viena ne-a spus că ar fi vorba de un microb, o infecţie, o înţepătură, ceva foarte puternic."

Cu ajutorul medicilor din Galaţi şi Bucureşti, Teo a reuşit să vorbească din nou, însă problemele lui de sănătate sunt mult mai grave şi nu pot fi rezolvate decât în străinătate. Pentru că oamenii solidari pot face miracole, cu ajutorul unei fundaţii, cei 25.000 de euro au fost strânşi, în urma acţiunii de azi.

Corina Ispas, educatoare: „Deja s-a strâns suma de bani pentru operaţie, dar mai urmează şi costurile postoperatorii, care sunt importante şi ne bucurăm că putem să fim alături de el."

Oana Enache, purtător de cuvânt al ISJ Galaţi: „Şi în afară este foarte mult promovată această latură a voluntariatului, de aceea şi noi încercăm să o promovăm de la cea mai fragedă vârstă şi, prin copii, să o promovăm către părinţi."

Cei mai entuziasmaţi au fost, evident, copiii, care au învăţat o lecţie preţioasă despre civilizaţie, omenie şi solidaritate.

Fetițe: „Noi am venit să îl ajutăm pe Teo.”

Reporter: „Şi ce aţi făcut ca să îl ajutaţi?”

Fetițe: „Noi am făcut un desen şi am dansat. Am făcut o inimioară şi un cadou.”

Fetiță: „Dansăm pentru Teo!"

Coca Draga, bunică: „Îi conștientizează că atunci când un copil este bolnav ei trebuie să fie alături de acest copilaş. Şi, pentru copii, asta înseamnă enorm de mult."

Săptămâna viitoare, băieţelul va pleca împreună cu mama lui la Viena, acolo unde va trece printr-o intervenţie chirurgicală.