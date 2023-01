Două familii care locuiau în aceeași curte s-au trezit fără un acoperiș deasupra capului. Casele lor, mistuite de flăcări

Focul a pornit de la casa tinerilor şi s-a extins până la acoperişul celei bătrâneşti. Pompierii spun că locuințele s-au aprins de la jarul căzut dintr-o sobă.

Unul dintre locatari tocmai venise acasă, când s-a dezlănțuit iadul. Flăcările au cuprins rapid toată locuinţa.

Alexandru Iosoboaie, fratele proprietarului: „Nepoata era în cameră, ăla mic de trei ani se juca aici, şi cumnata a venit să ia lemnele, să aducă în casă. Cât a plecat să ia lemnele, a bufnit flacăra aici, unde a fost uşa”.

Vecinii au sărit în ajutor.

Vasile Acatrinei, vecin: „A ieşit nevasta afară. A strigat că arde casa la vecinul. Am ieşit afară cu găleţile cu apă, dar deja, până am scos buteliile, asta a fost principalul, copiii şi buteliile. Era un fum aşa negru şi nu mai aveai aer”.

Tatăl copiilor a lucrat în străinătate ca să-și poată construi o casă.

Marius Iosoboaie, proprietarul casei: „La casa asta s-a muncit patru ani jumate. Am fost plecat de lângă copii, nu am fost la niciunul de ziua lor, la nimic, la nimic, nici când le-au dat ochii, nici când au mers în picioare, să fac o căsuţă, să am pentru familia mea”.

Mihaela Iosoboaie, proprietara casei: „Ieşea fum şi am intrat după copii. Am văzut copiii, am scos copiii şi butelia, atât. Chiar nimic”.

Irina Popa, purtător de cuvânt al ISU Neamț: „Trei persoane au necesitat îngrijiri medicale din cauză că au suferit atacuri de panică. Au ars bunuri materiale din cele patru încăperi şi acoperişul locuinţei, pe aproximativ 200 de metri pătraţi. Cauza probabilă a fost jarul căzut din sistemul de încălzire”.

Autorităţile promit că-i vor ajuta cu bani și cu utilaje, ca să-și poată reface locuințele. Și vecinii spun că se vor implica.

Bonduc Ioan, vecin: „Noi de-acum încolo facem în aşa fel să îi ajutăm cu materiale, cu ce putem. Eu sunt şi constructor şi o să îi ajut să pună rigips, scândură. Singuri nu se pot descurca niciodată”.

Deocamdată, toate cele opt persoane locuiesc într-o cameră care a scăpat de furia focului, dar are acoperișul parțial ars.

