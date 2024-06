Doi tineri vor da 6.000 de euro la cele 10 nunți la care merg anul acesta. Mulți își amână concediul pentru a economisi bani

Ca să le onoreze este nevoie de un efort financiar considerabil, astfel că destui își amână concediul ca să nu refuze pe nimeni.

Este numărul de nunți la care Andreea și logodnicul ei vor merge în acest an. Au calculat deocamdată doar darul pentru toate - aproximativ 6.000 de euro. Cum este vorba despre prieteni apropiați, iar la anul se căsătoresc și ei, au renunțat la vacanță.

Andreea Sebeni: „Ne ajută părinții mei, părinții lui, economiile pe care le-am avut până acum și salariul de la lună la lună. Am renunțat într-adevăr la vacanță și anul trecut și anul acesta tocmai din cauza nunților.”

Gabriel și partenera lui au de onorat și mai multe astfel de evenimente - 13. Cum în acest an vor fi şi ei miri, îi așteaptă pe toți și la petrecerea lor.

Gabriel Mocan: „E foarte obositor, au fost zile în care am avut și trei nunți. Muncim mult și economisim pentru nunți.”

Dar pe lângă dar, cei mai mulţi au nevoie de bani și pentru ținute, în special femeile, pentru că nu pot purta o singură rochie la toate cununiile.

Ştefania și Casian vor bifa 10 nunți. La fel, nu au putut spune nu. În cazul lor, darul de nuntă pleacă de la 200 de euro de cuplu.

Ștefania Șileam: „Ne gândim să renunţăm la luna de miere şi la vacanţă şi amânam pentru anul viitor. Dacă vrei să-ţi vină trebuie să mergi."

Iar acest comportament, de a nu refuza o astfel de invitație, indiferent ce efortul financiar, vine din felul în care am fost crescuţi, este de părere sociologul Alin Tomuș.

Alin Tomuș, sociolog: „Este imaginea în oglindă a modului în care noi am fost socializați, am fost educați în acest sens dacă am fost invitați la o nuntă ea trebuie onorată mai ales că acest tip de comportament se va reflecta în timp în intoarcearea gestului. Suntem receptivi pentru ca cei care ne invită sunt prietenii noștri și un motiv de legare a legăturilor sociale.”

Bugetul pentru darul de nuntă poate crește considerabil dacă mirii sunt frați ori rude apropiate. În aceste condiţii un cuplu va pune în plic și 600 de euro.

