Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) arată, marţi, că noile valuri de atacuri cibernetice raportate în Europa, inclusiv în România, asupra unor instalaţii frigorifice subliniază necesitatea unor măsuri imediate de prevenire, verificare şi reducere a expunerii, scrie News.ro.

DNSC atrage atenţia asupra riscurilor majore asociate menţinerii în Internet a interfeţelor de administrare ale echipamentelor, în special în cazul sistemelor învechite, fără suport de securitate sau administrate de la distanţă prin conexiuni nesigure.

„Impactul acestor atacuri nu se limitează la compromiterea echipamentelor informatice, ci se poate extinde asupra siguranţei produselor alimentare, continuităţii activităţii economice şi funcţionării infrastructurilor care depind de controlul permanent al temperaturii”, mai arată specialiştii în securitate cibernetică.

„În urma alertei DNSC din 14 octombrie 2026, privind compromiterea unor sisteme de administrare a instalaţiilor frigorifice în Franţa, la data de 2 noiembrie 2026 a fost raportat un nou val de atacuri cibernetice asupra sistemelor frigorifice din Europa, fiind semnalate incidente în Belgia, Suedia, Ţările de Jos, Luxemburg, Irlanda şi Estonia. Presa internaţională a relatat, de asemenea, incidente sau suspiciuni de compromitere în Finlanda, Danemarca, Italia şi Portugalia. La aceeaşi dată, au fost raportate creşteri anormale ale temperaturilor echipamentelor frigorifice din şase magazine aparţinând aceluiaşi lanţ comercial din România”, a transmis, marţi, DNSC, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a menţionat că sunt vizate următoarele echipamente:

Danfoss AK-SC, inclusiv modelul AK-SC 355, retras din fabricaţie şi fără suport de securitate;

Danfoss AK-SM 800, declarat End of Life (EOL) în anul 2021, pentru care producătorul nu mai furnizează actualizări de securitate;

Danfoss AK-SM 800A / AK-SM 8xxA, în special dispozitivele care rulează versiuni software vulnerabile, anterioare 4.2 sau 4.3.1, în funcţie de vulnerabilitatea analizată;

Copeland XWEB şi Dixell XWEB, familii de sisteme de management al refrigerării.

„Prezenţa unui echipament din familiile enumerate nu reprezintă, în sine, o confirmare a compromiterii. Identificarea versiunii firmware, a configuraţiei şi a expunerii în reţea este necesară pentru evaluarea riscului. Versiunea afişată pe pagina de autentificare a unei interfeţe de management nu trebuie considerată automat versiunea firmware a controllerului”, avertizează DNSC.

Sistemele atacate cibernetic foloseau versiuni software învechite

Specialiştii explică faptul că atacurile raportate presupun obţinerea accesului neautorizat la sistemele de control al instalaţiilor frigorifice şi modificarea parametrilor de funcţionare ai acestora.

„Unul dintre mecanismele observate constă în activarea neautorizată a ciclurilor de dezgheţare. Activarea nejustificată sau prelungită a acestui proces poate întrerupe funcţionarea normală a răcirii şi poate determina creşteri semnificative ale temperaturii. În funcţie de configuraţia instalaţiei, compromiterea sistemului de management poate permite inclusiv modificarea valorilor de referinţă ale temperaturii, intervenţii asupra programelor de funcţionare sau modificarea configuraţiei alarmelor”, precizează specialiştii.

Conform informaţiilor publicate de CERT-FR şi producătorul echipamentelor, Danfoss, o parte dintre sistemele vizate utilizează versiuni software învechite sau echipamente care nu mai beneficiază de suport şi actualizări de securitate (EOL).

RECOMANDĂRI GENERALE

Pentru echipamentele care nu au fost compromise:

Restricţionarea accesului din Internet al echipamentelor, precum şi a oricărui echipament accesibil printr-o adresă IP publică. Înainte de întreruperea transmiterii datelor către furnizorii de servicii asociate echipamentelor frigorifice, se recomandă verificarea clauzelor din contractul de asigurare.

Verificarea integrală a configuraţiei echipamentelor, în special a programelor de dezgheţare.

Verificarea accesului la distanţă prin VPN securizat sau printr-o reţea protejată. Ca măsură de urgenţă, poate fi aplicată filtrarea pe firewall a adreselor IP sursă ale furnizorilor de servicii asociate echipamentelor frigorifice; această măsură trebuie să aibă un caracter temporar (workaround), fiind necesară identificarea şi implementarea unei remedieri definitive.

Aplicarea bunelor practici recomandate de producător, de exemplu, pentru echipamentele Danfoss:

Actualizarea firmware-ului la cea mai recentă versiune;

Setarea nivelului de securitate „Strict”;

Verificarea schimbării parolelor implicite.

Pentru echipamentele care au fost compromise:

Restricţionarea accesului din Internet a echipamentelor afectate, precum şi a oricărui echipament accesibil printr-o adresă IP publică.

Resetarea echipamentului la setările din fabrică.

Restabilirea accesului la distanţă exclusiv prin VPN securizat sau printr-o reţea protejată (aplicarea regulilor de filtrare a adreselor IP la nivelul echipamentelor de tip firewall, ca măsură temporară de urgenţă).

Reconfigurarea echipamentului în vederea repunerii în funcţiune.

Aplicarea bunelor practici recomandate de producător (actualizarea firmware-ului, aplicarea unui nivel de securitate strict, schimbarea parolelor implicite).

„Atenţie! Resetarea la setările din fabrică poate elimina mecanismele de persistenţă ale atacatorului, dar nu este suficientă, deoarece un echipament care rămâne expus în Internet poate fi compromis din nou”, a mai transmis DNSC.

Potrivit specialiştilor, repetarea unor incidente similare la numai câteva săptămâni de la atacurile raportate în Franţa, precum şi semnalarea unor posibile incidente pe teritoriul României, subliniază necesitatea unor măsuri imediate de prevenire, verificare şi reducere a expunerii.

DNSC: Impactul acestor atacuri se poate extinde asupra siguranței produselor alimentare

”DNSC atrage atenţia asupra riscurilor majore asociate menţinerii în Internet a interfeţelor de administrare ale echipamentelor OT, în special în cazul sistemelor învechite, fără suport de securitate sau administrate de la distanţă prin conexiuni nesigure. Impactul acestor atacuri nu se limitează la compromiterea echipamentelor informatice, ci se poate extinde asupra siguranţei produselor alimentare, continuităţii activităţii economice şi funcţionării infrastructurilor care depind de controlul permanent al temperaturii”, mai arată specialiştii în securitate cibernetică.

DNSC recomandă tuturor organizaţiilor vizate să trateze aceste ameninţări cu prioritate, să verifice inclusiv sistemele administrate de furnizori externi şi să implementeze măsuri adecvate de protecţie, înainte ca expunerea existentă să conducă la compromiterea infrastructurilor operaţionale.

Şase magazine din România aparţinând aceluiaşi lanţ comercial au fost vizate de un posibil atac informatic în noaptea de 2 noiembrie, după ce echipamentele frigorifice au înregistrat brusc temperaturi neobişnuit de ridicate. Incidentul a fost raportat specialiştilor în securitate informatică.